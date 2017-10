Spotify’d saab nüüd kasutada mobiilse interneti mahtu kulutamata

Pakkumine kehtib kõigile Mobiilse Elu klientidele, kes kasutavad 8GB, 16GB, 32GB ja 64GB mahuga mobiilse interneti pakette. Kõik nimetatud pakettide kasutajatele rakendub Spotify kuulamisel nn zero rating ehk nullmäär automaatselt ning klient ise selleks midagi tegema ei pea.

„Spotify kasutamine internetimahtu kulutamata toimub piiramatus koguses kuni paketi põhi- või lisamahtu on veel alles. Mahtude täitumisel lõpetatakse ka Spotify tarbimine internetimahtu kulutamata. Teenus rakendub nii tasulisele Spotify Premium kui ka tasuta Spotify Free versioonile, samuti Spotify Premium for Family versioonile. Lisaks pole Spotify Premiumi puhul oluline, kas teenus on tellitud läbi Telia või mitte,“ selgitas Telia Eesti internetilahenduste ja kõneside grupi teenuste juht Allan Dobrõš.

Loe edasi Digitargast.

Digitark.ee/SAADE räägib tehnoloogiast ja inimestest selle taga – vaata ja mõtle kaasa!