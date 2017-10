HP Sprocket fotoprinter

Hp Sprocket on uus väikest mõõtu fotoprinter, mida saad endaga pea igale poole kaasa võtta

Välimuselt ja mõõtmetelt meenutab ta küll rohkem välist kõvaketast kui printerit ja mahub ilusasti käekotti või jope taskusse. Sprocketil on olemas sisse ehitatud aku, seega ei vaja sa fotode printimiseks seinavoolu ega suurt arvutit. See tähendab, et oled vaba jagama oma fotosid paberil just siis kui soovid ning just neile kellele soovid. Printeriga tuleb iseenesestmõistetavalt kaasa laadimiskaabel, millega saad seadet laadida suvalisest USB pesast. Laadimisajaks on umbes 60-90 minutit. Telia e-poes on printerist saadaval kaks värvitooni – valge ning must. Ei ole vahet, kumb osta, sest värvilisi fotosid oskavad nad mõlemad teha.

Printimine

HP Sprocket äpist on printimine tehtud lihtsaks. Võid pildi kohe vastava nupu abil välja printida või lisada pildile efekte ja kaunistusi. Saad lisada raame, timmida värve ja proovida erinevaid efekte. Juurde võib lisada eri värvi teksti ning erinevaid lõikepilte. Valik on päris suur ja pakub katsetamisrõõmu pikaks ajaks. Printimine on piisavalt kiire ja tore on see, et lõpptulemus on kohe paberil näha.

