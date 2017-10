Idufirma juht: pidasime Malaisias tavalist Eesti pidu

«Üldpildis oli tegemist täiesti tavalise Eesti peoga, kus enamik kirjeldatud juhtumistest toimusid pigem ebaõnnelike kokkusattumuste tulemusel. Ma muidugi ei tea, mis toimus nö Katrini ja tundmatu Eesti mehe mõtetes või nende vahel, aga üldiselt olid inimesed lihtsalt lõbusas tujus,» kommenteeris peol osalenud idufirma juht.

Jutt käib 21. septembril Malaisias toimunud baaripeost, kus Eesti Päevalehe andmeil kukkus keegi basseini, keegi kallati üle alkoholiga ja üks paar vajus tantsupõrandalt külmkappide vahele. Selle naispool tunnistas ajalehe, et kaasaminek oli vabatahtlik, «aga tõmme ootamatu». Samuti kurtis ta, et partner olevat teda suudelnud kohe algusest peale agressiivselt.

Postimehega vestelnud idufirma juhi sõnul oli peosaalis vähe ruumi ja seda ka basseini ümber. «Tore tähelepanek on see, et ümber selle basseini oli tõepoolest alla meetri laiune jalutamise ala, ehk kohalikud teadsid rääkida, et iga peo ajal kukub sinna keegi sisse,» märkis ta.

Ta kinnitas, et tantsupõrandal hullanud paari üks osaline ei olnud riigikogu asespiiker Taavi Rõivas.

«Peo meeleolu ja inimeste ülemeelikuse tase oli täpselt nagu igal teisel startup-ürituse afterpartyl - tehakse nalja, juuakse alkoholi, räägitakse vabamalt ja mõni läheb tantsib,» lisas ta.

Tema hinnangul juhtunus midagi uudisväärset pole – kahju ainult, et hiljem keegi ennast kannatanuna tundis.

Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas ja EASi nõukogu esimees Erki Mölder olid septembri teises pooles 34-liikmelise äridelegatsiooniga kümnepäevasel töövisiidil Singapuris ja Malaisias.

Visiidi eesmärk oli tihendada majanduslikku ja poliitilist koostööd Eesti ja Singapuri vahel ning avada eesti ettevõtetele uksi Kagu-Aasia turule. Riigikogu aseesimehel Taavi Rõivasel oli tihe esinemiste ja kohtumiste kava ning nii Singapuris kui ka Malaisias toimusid äriseminarid, kus osalesid nii Eesti ettevõtted kui kohalikud ettevõtted.