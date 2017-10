Tuntud mängurite riistvara tootja Razer siseneb mobiiliturule

Razer ostis selle aasta alguses omale nutitelefonide tootja Nextbit, mis tekitas spekulatsioone sellest, kas ettevõte plaanib siseneda mobiiliturule. Nüüd paistavad kuulujutud ka vett pidavat, sest Razer säutsus Twitteris 1. novembril saabuvast suurest paljastusest. Säutsu saatval pildil on kujutatud meest, kes hoiab käes midagi nutitelefoni sarnast.

Arvestades, et Razer on tugevalt arvutimänguritele orienteerunud ettevõte, siis hakkab ilmselt ka nende uus telefon sihtima sama huvigruppi. Razeri tegevjuht Min-Liang Tan on seda sisuliselt kinnitanud. Samuti on ilmunud Twitteris foto, kus Tani taskust paistab mingit sorti helendava Razeri logoga seade, mis tähendab, et mobiiltelefon hakkab suure tõenäosusega kandma ettevõtte kuulsaid rohelisi madusid.

Got to spend quality time with the second best gamer at our company @minliangtan today. Exciting times ahead! pic.twitter.com/f6OvNKrN6L — Tom Moss (@rebelleader) October 4, 2017

Allikas: The Verge