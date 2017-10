Eesti ID-kaardi turvariski kohta tuli uut infot

Tšehhi teadlase Petr Svenda juhitud teadlaste rühm avastas, et miljonites krüptovõtmetes on nõrkus, mida saab murda suhteliselt vähese vaevaga. Problemaatilised krüptovõtmed luuakse Saksa firma Infineon koodiga ja need on kasutusel muuhulgas Gemalto kiipkaartides, millesuguseid on Eestis käibel ligi 750 000.

Infineoni koodiga loodud krüptovõtmed on loodud selliselt, et avalikust võtmest salajase võtme tuletamine on liiga lihtne. Viimased kuus aastat välja antud Eesti ID-kaartides on 2048-bitine turvavõti, mille lahtimurdmine peaks disaini kohaselt tavalisel arvutil võtma aega mitu kvadriljonit aastat. Infineoni koodiga loodud krüptovõtme saab murda aga maksimaalselt 100 aastaga, keskmiselt kulub selleks poole vähem aega.

