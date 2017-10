Ebaõnnestunud SKAIS2 projekti arendajalt sisse nõutav summa vähenes lõpuks poole võrra

Sotsiaalministeerium, Tieto Estonia AS ja osaühing Icefire sõlmisid kompromissilepingu, mille kohaselt tasub 2016. aasta alguses SKAIS2 arendust jätkanud Tieto Estonia AS riigile 270 000 eurot ning tagab tarkvara hoolduse järgneva 12 kuu jooksul, teatas sotsiaalministeerium oma kodulehel.

«SKAIS2 projekti elluviimine on olnud keeruline ja mõistlik on koostöö senistel alustel lõpetada. Pingeliste läbirääkimiste tulemusena jõudsime tulemusele, mis võimaldab meil seda teha,» märkis ministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo.

Ta lisas, et seni tehtud tööd on aluseks infosüsteemi edasiarendamisel. «Kõiki sotsiaaltoetusi ja uut elatisabi maksab sotsiaalkindlustusameti SKAIS2 infosüsteemi toel.» Kompromissilepingu jõustudes on Tieto Estonia riigile kompromissi summana tasunud 450 000 eurot ehk 270 000 eurot kompromissi jõustumisel ja 180 000 eurot tasuti mullu detsembris.

Sellega on riik vähendanud algset miljoninõuet pea poole võrra. Kui tööd algselt enam üldse valmida ei tahtnud, esitas ministeerium Tietole 936 212 eurot ja 94 sendi suuruse nõude, mida on siis ajapikku vähendatud.

Pärast kompromissi sõlmimist teostab Tieto Estonia lisaks veel kriitilised tööd maksumusega 124 476 eurot, mis on vajalikud toetuste ja hüvitiste väljamaksete tagamiseks, ning tagab tarkvara hooldamise järgneva 12 kuu jooksul.

«Ratsionaalse kompromissilepingu sõlmimine on parim lahendus kõikidele SKAIS2 osapooltele. Reedel allkirjastatud lepingu järgi jätkab Tieto Estonia SKAIS2 hooldustööde ning kriitiliste arendustega. Riik saab samas süsteemi arendamist uutel alustel jätkata,» märkis Tieto Estonia juht Anneli Heinsoo.

SKAIS2 tarkvara eest on riik tarkvaraettevõtetele tasunud kokku 5,22 miljonit eurot, millest ligi 993 000 eurot Euroopa liidu struktuurifondide vahenditest. SKAIS2 infosüsteem, sellega seotud tarkvara, autoriõigused ja litsentsid jäävad ministeeriumile.