Smart-IDd saab tänasest taotleda ka SEB Pangas

Smart-ID taotlemiseks tuleb külastada SEB Panga esindust, kus teenindaja tuvastab kliendi isiku ning juhendab Smart-ID konto loomisel. Taotledes Smart-IDd pangakontoris peab klient avama oma nutiseadmes Smart-ID äpi, valima enda isiku tuvastamiseks SEB panga kaudu autentimise ja looma rakenduses PIN1 ja PIN2-koodid.

Seejärel kuvatakse telefonis registreerimiskood, mille pangatöötaja koos kliendi andmetega Smart-ID taotlusele lisab. Kui prinditud taotlus on allkirjastatud, tuvastab kaks pangatöötajat kliendi isiku tema isikut tõendava dokumendi alusel. Ülejäänud sammud (kasutaja ja PIN-koodide kinnitamine) viiakse läbi kasutaja nutiseadmes.

SK ID Solutionsi lisateenuste ärijuhi Liisa Lukini sõnul on Smart-ID kontoriväljastus mõeldud neile, kes ei saa elektroonilisi meetodeid kasutada.

«Smart-ID taotlemine pangakontoris on oluline ennekõike neile, kes mingil põhjusel ei saa või ei taha Smart-IDd taotleda ID-kaardi või Mobiil-IDga. Samas näiteks Lätis ja Leedus on ID-kaardi elektrooniline kasutamine nii vähe levinud, et seal saab pangakontoris taotlemine olema määrav võimalus Smart-ID saamiseks. Oluline on ka, et nii laialdane Smart-ID väljastus pangakontorites võimaldab elektroonilist kasutamist täiesti uuele sihtrühmale, kes enne ei ole saanud e-teenuseid kasutada.» ütles Liisa Lukin.