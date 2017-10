Sõidujagajad valmistuvad taksot sõitma

„Kindlasti on lõpetajaid. Usun, et neid on nii meil kui konkureerival platvormil,“ rääkis Taxify Eesti üksuse juht Jaanus Treilmann ja märkis, et see on nende jaoks seadusemuudatusega kaasnev kõige suurem risk, vahendab Äripäev.

Taxify'd kasutavad juhid peavad taotlema sõidukikaardi ja teenindajakaardi, mille pealt tuleb Treilmanni sõnul maksta riigilõivu kokku 58 eurot. Lisaks ühekordsetele kuludele käib sõidukikaardiga kaasas iga-aastane ülevaatuskohustus ja ilmselt ka suuremad kindlustusmaksed.

Uberi Baltikumi tegevjuht Enn Metsar rõhutas, et nende klientide jaoks ei muuda uus seadus midagi, sest auto tellimine käib samamoodi edasi, kuigi ka nende juhid peavad taotlema teenindaja- ja sõidukikaardi.

Loe lähemalt Äripäevast.