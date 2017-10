Taavi Rõivas lähiajal välismaale ei sõida

«Ei ole,» kõlas EASi pressiesindaja Mariann Sudakovi vastus Postimehe küsimusele, kas Taavi Rõivasel oli plaanis näiteks järgneva aasta jooksul mõnel välismissioonil osaleda ja on jätkuvalt neis kirjas.

Sudakovi kinnitusel on EAS alati eeldanud, et äridelegatsioonide liikmed, kes esindavad Eestit, teevad seda väärikalt. Poliitikute osalemine taolistel visiitidel on aga jätkuvalt plaanis, olles osa äridiplomaatiast.

Sudakov lisas ka, et EAS ei pea vajalikuks selle konkreetse juhtumiga seoses rohkem sanktsioneerivaid otsuseid langetada. Teatavasti eemaldati aastaks delegatsioonide liikmete seast üks ettevõtja, kes basseinipeo ajal enda sõnul kogemata ühe kaaslase vette lükkas.

«Usume, et viimaste päevade uudised on piisavalt distsiplineeriva ja väärtusi meelde tuletava olemusega,» märkis Sudakov.

Mis puutub Taavi Rõivase teisi visiite, siis kindel on ainult see, et sel nädalal riigikogu liikmena ta välisvisiitidele ei sõida. Seda kinnitas riigkogu pressiesindaja Merilin Kruuse. Pikemate plaanide kohta soovitas ta küsida Rõivase nõunikult Ave Tamperelt.

Tegimegi seda möödunud nädala reedel, kuid tänaseks polnud Tampere selle teemaga veel tegelda jõudnud.

Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas oli 18.–27. septembril koos 34-liikmelise äridelegatsiooniga töövisiidil Singapuris ja Malaisias. Ühel varahommikuni kestnud mitteametnikul basseinibaaripeol heideti talle ette üleliigset seksuaalset pealetükkivust naiskaaslaste suhtes.

Rõivas kuulub riigikogu liikmena Eesti-Soome, Eesti-Küprose, Eesti-USA, Eesti-Malta, Eesti-Saksamaa ja Eesti-Suurbritannia sõprusrühma. Riigikogu aseesimehe kohalt otsustas ta pärast pahandusi tagasi astuda.