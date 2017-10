Euroopa edukaimate start-up maailma naisjuhtide hulgast leiab taas Ruusalepa ja Hindriksi

EU-Startups blogi avaldas täna taas nimekirja 50 mõjukamast naisest idufirmade maailmas. Sarnaselt eelmisele aastale leiab sellest edetabelist taas kahe eduka Eesti start-upi eestvedajad - nii Funderbeami asutaja Kaidi Ruusalepa kui Jobbaticali juhi Karoli Hindriksi.

Ruusalepa kirjelduses ütleb EU-Startups, et tegemist Funderbeami asutaja ja tegevjuhiga. Funderbeami osas märgitakse, et tegemist on idufirmade piiriülese börsiga. Ka on öeldud, et tegemist on Eestis tegutseva ettevõttega.

Hindriksi puhul on välja toodud, et tegemist Eesti päritolu ettevõtjaga, kes asutas oma esimese idufirma 16-aastaselt. Ka märgitakse, et täna on ta rahvusvahelise IT-spetsialistide töövahendusplatvormi Jobbatical tegevjuht, tuues kokku IT-firmad, tehnoloogia- ja loovspetsialistid.

Kokku hinnati edetabeli koostamisel 200 kandidaadi tausta ja sobivust.