Kaur Kenderi juhtum viitab vajadusele pöörata kogu maailma kriminaalõigust

Põhjuse sellisele arvamusele annab asjaolu, et Kenderi juhtumit puudutavad seadused lähtuvad siiani iganenud arusaamast, mille kohaselt tuleb ka internetis avaldatu hindamisel lähtuda eelkõige selle toimepanemise ja ka materjalide avaldamise kohaks olevate serverite asukohast.

Tallinna Ringkonnakohus asus nimelt nädal tagasi seisukohale, et Kender tuleb õigeks mõista, kuna ta viibis lapsporno süüdistusega kirjutise UNTITLED 12 avaldamise hetkel USAs Michigani osariigis, veebilehe nihilist.fm server aga asub Suurbritannias. Seega ei kehtinud talle justkui Eesti seadused.

Professor Jaan Ginter leiab, et kohus oligi sunnitud lähtuma iganenud seadustest ja juhtum näitab ilmselget vajadust uuenduste järele.

Jaan Ginter / KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

Aivar Pau: Kõik, kes me loome midagi, me liigume tänapäeval ringi. Ma võin kirjutada Postimehes avaldamiseks kellegi õigusi rikkuva artikli, viibides ise Austrias. Postimehe serverid võivad aga asuda hoopis Iirimaal. Kas digiajastul on tõesti veel tähtis, kus ma teose loomise hetkel füüsiliselt asun?

Jaan Ginter: Kui õigusteadmisteta digiajastu inimene seda kohtuotsust loeb, siis talle tundub kindlasti ääretult ootamatu, et kogu Kaur Kenderi juhtum Eesti kohtutele üldse ei allu. Kogu tekst oli ju suunatud Eesti turule.

Siia kõrvale tuleb panna ka ettevõtete rahvusvahelise maksustamise teema, mille kohaselt võiks suund olla see, et makse tuleks ettevõttelt võtta seal, kuhu tema teenus on suunatud. Ei peaks enam oluline olema digiteenuseid pakkuva ettevõtte faktiline tegevuskoht – see, kust arvutiga üht või teist teenust pakutakse.

Ma kipun arvama, et suund kindlasti selle poole on, et tulevikus me ühel või teisel moel nii maksustamise kui kriminaalasjade jurisdiktsiooni puhul peame arvestama hakkama, millisele tarbijaskonnale üks või teine digiteenus suunatud on.

Maksustamise puhul on Eesti ise Euroopa eesistujana välja pakkunud, et oluline ei ole enam ettevõtte füüsiline vaid virtuaalne püsiv tegevuskoht – seal, kus on sinu kliendid ja lood väärtust, seal maksad ka makse. Kuidas seda aga kriminaalõigusesse üle kanda?

Eesti puhul oleks päris lihtne ütelda, et saame lähtuda keelest: kui teos on eesti keeles või kogu suhtlus selle teose ümber käib eesti keeles, siis on see suunatud Eesti turule. Keerukamaks läheb siis, kui tegemist on inglise, saksa, portugali või hispaania keelega – võib olla peaks siis kõigi nende keelteruumide riikidel olema kriminaaljurisdiktsioon vastavas keeles internetis avaldatud tekstide osas.

Seda pole mina ega nähtavasti keegi veel täpsemalt läbi mõelnud, kuidas internetis avaldatud tekstide suhtes kriminaaljurisdiktsioon kujuneda võiks, kuid selge on see, et seadused liiguvad edasi selles osas, et serveri asukoht ainsana määrav olla ei saa.

Aga teose loomise asukoht?

Teose loomise asukoht, ma arvan, ei ole tänapäeval enam üldse tähtis. Oluline on see, kelle suhtes teos suunatud on. Asjaolu, kas koodijupp või teatud hulk tekstimärke on kirja pandud ühes või teises asukohas … ei ole oluline.