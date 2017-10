Telia investeerib internetivõrgu uuendamisse 50 miljonit

Telia Eesti tehnoloogiadirektor Kirke Saare kinnitusel kasvab ettevõtte investeeringute maht uutesse interneti püsivõrgu lahendustesse tavapärasega võrreldes ca 5 korda.

„Tegu on läbi aegade mahukaima interneti püsivõrgu uuendamise projektiga Eestis. Selle käigus rajame üle terve Eesti tänapäevase Telia Tulevikuvõrgu, mis pakub kordades suuremaid internetikiirusi.“

Vanal tehnoloogial põhinev internetivõrk asendatakse moodsaga

Tööde käigus sulgeb Telia järk-järgult oma tänase ADSL-tehnoloogial põhineva internetivõrgu ning asendab selle moodsate tehnoloogiatega nagu optika ja VDSL2. „Optika võimaldab meil juba täna pakkuda koduinternetti alla- ja üleslaadimise kiirusega kuni 1 Gbit/s. VDSL tehnoloogia puhul soovime pakkuma hakata vähemalt kümme korda suuremaid kiirusi kui seda võimaldab tänane ADSL võrk,” selgitas Saar.

Telia Tulevikuvõrgu arendused on hetkel erinevates piirkondades käimas ning kümned tuhanded inimesed saavad juba sel aastal tunduvalt kiirema internetiühenduse. Ligikaudu pool arendusvõimsusest on suunatud Tallinnasse ja Harjumaale. Nii valmivad optikaprojektid Rae vallas, Suurupis, Patikal aga ka Lillekülas, Nõmmel, Pirital ja Viimsis. Viimased kolm piirkonda jäävad tugevasse fookusesse ka edaspidi. Eesmärgiks on jõuda 2018. jõuludeks enamikesse nende linnaosade kodudesse valguskaabliga.

Loomulikult toimuvad arendused ka teistes maakondades. Näiteks väärib eraldi märkimist Supilinna, Tammelinna, Ropka ja Ihaste linnaosi hõlmav Tartu projekt, samaaegselt toimub arendusi ka Pärnumaal, Võrumaal, Läänemaal, Ida- ja Lääne-Virumaal.

Loe edasi, mida kiirem internet sulle võimaldab.

Digitark.ee/SAADE räägib tehnoloogiast ja inimestest selle taga – vaata ja mõtle kaasa!