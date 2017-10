Iirimaa edukaima iduettevõtja soovitus eestlastele: lahkuge aastaks

See kõik võib väliselt nii tunduda, kui seestpoolt vaadates pole teadlaseks olemine kaugeltki turvakodu. Esiteks on teadlased on kõige uudishimulikumad ja riskivamad inimesed üldse. Ainult vähestel neist on uurimistööde leping taskus kogu eluks. Paljudel tuleb grandi saamist igal aastal pikendada.

Tavalise teadlase igapäevaelu on palju ebakindlam, kui see väljastpoolt paistab. Ärimaailma sukeldumine oleks nende jaoks tegelikult vaid väike hüpe, mis pole sugugi vastuolus selle eluga, mida nad seni on teinud.

Mainisite, et teadlased tuleks vähemalt korra saata USAsse. Miks just sinna? Kas investeerimisrahad on juba lootuselt ära liikunud Silicon Valleysse, võibolla ka Singapuri, ning Euroopa väljavaated on järjest kahanemas? Või on meil veel lootust?

Euroopal tuleks muutuda tõesti palju! Me jääme innovatsioonirongist maha, kui me ei muutu kohe praegu. Kõik maailma suurlinnad teevad tõsist tööd ja loovad investeerimist soosivaid ökosüsteeme.

Aga mis Euroopaga valesti on, kas ühise turu puudumine, 28 eri normide paketti?

Tõsine probleem just ongi see, et siin pole ettevõtluse arenguks sobivat keskkonda. Kui su ettevõte on Euroopas, siis karm reaalsus on, et sellele on palju keerulisem saada investeeringuid. Mis veelgi olulisem. Euroopa ettevõtjal on keeruline mõelda suurelt. Näen ka, et ei Euroopa ettevõtjad ega investorid pole piisavalt valmis riskima. Kultuurilised erinevused ja taust pole probleem, kui eesmärgiks on teha ettevõtlust.

Ka minu ettevõtte sihtturg on kogu maailm, kuid ma olen eurooplane ja eelkõige tahan, et minu toodetest oleks kasu siinsetele inimestele. Samas sulgesime äsja rahastamisvooru ja valdav osa investeeringuid ja seega ka nõu ja soove tulid just USAst.

Kui rääkida teie enda ettevõttest, siis kui palju inimesi selles töötab ja mis valdkonna spetsialistid nad on?

Praegu on meil üle 60 inimese, enam kui 40 neist on teadlased, doktorandid, nii meditsiini kui arvutiteadlased ja tehisintelligentsi uurijad. Ettevõte on tegutsenud üle kolme aasta, peakontor on meil Iirimaal ja kontor USAs.

Mis toodetesse puutub, siis paljudepuhul on kliiniliste testide faas lõppenud, vajalikud litsentsid saadud ja tahame ravimitega turule tulla järgmisel aastal.

Milline on teie lõpusõnum näiteks laboritesse uppunud Eesti teadlastele, kes pole seni tihanud teha äri?

Lahkuge aastaks. Kui üksi ei julge, siis leidke kaaslane. Uurige maailma, leidke mõni labor USAs, katsuge oma ideedega jalg saada mõne startup-inkubaatori ukse vahele. Mida varem te seda teete, seda parem.