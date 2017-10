Eesti mobiilioperaatorid söövad sõnu: kasumid kasvavad rändlustasude kaole vaatamata

«Kui võimaldaksime kliendil koduriigi paketi sees kasutada samadel tingimustel lisaks ka roaming'ut ilma lisatasuta, tähendaks see Eesti ja Põhjamaa operaatoritele üüratut kahjumit. Selle vältimiseks on uude regulatsiooni lisatud jätkusuutlikkuse mehhanism, et piirata operaatoritele tekkivat kahjumit. See mehhanism annab operaatoritele õiguse küsida kliendilt roamingus hulgihinda, mis ongi kliendi rändlusteenuste kasutamisest reaalselt tekkiv kulu. Kinnitatud hulgihinnale lisandub ka käibemaks,» ütles Seppänen. «Samas, kui ka küsime hulgihinda, tähendab see Eesti ja Põhjamaade kliendile rändlusteenustes hinnataset, mis on samas suurusjärgus tänasega või mõnevõrra odavam.»

«Äsja kinnitatud hulgihindade tase on kahjuks üle ootuste kõrge. Mõistlik rändluse hulgihinna tase olnuks andmeside osas meie hinnangul madalam ning sellisel juhul võitnuks sellest regulatsioonimuutusest selgelt ka Põhjamaade kliendid,» ütles toona Postimehele Telia Eesti erakliendi- ja turundusüksuse direktor Holger Haljand.

Sarnane sõnum oli edasi anda Tele2 Eesti juhil Argo Virkebaul, kes nimetas määruse sisu majandusloogika vastaseks.

«Täna ei ole veel lõplikult selge, kuidas määrus Eestis tegelikult rakendub ja hindu mõjutab. Lõpptarbijale, kes Euroopa Liidus palju reisib, hind väheneb. Samas peaksid hulgihinnad olema märksa väiksemad, et ka tarbija võit oleks suurem,» ütles Virkebau Postimehele.

Lisaks on tema sõnul operaatoritel võimalus muuta pakette nii, et kliendid, kes ei reisi, saavad jätkata oma tänaste pakettidega ehk kasutada enda pakette ainult Eestis. «Kahtlemata hakkavad eestlased julgemalt välismaal rändlusteenust kasutama ja andmeside mahud kasvavad hüppeliselt. Juba eelmise aastaga suurenes rändlusteenuse maht Euroopas pea viis korda,» märkis ta.

«Kui vaadata seda värsket ettepanekut, kuhu tasemele hulgihinnad seati, siis need hinnad on endiselt kõrged. Me arvame, et need võiks olla odavamad. Kui võtta näiteks meie populaarseim pakett Multi 4.0, siis müügihind kliendile on ilma käibemaksuta 1,11 eurot gigabait, uus hulgihind hakkab pihta 7,75 eurot gigabait,» lisas Tele2 juht.

«Seal on languseks ruumi väga palju. Põhiline vaidlus on siiani käinud andmeside hindade üle ja hinnaerinevused on riigiti väga suured, kohati sajakordsed. Eestis ja teistes Põhjamaades naudivad tarbijad odava andmeside võimalusi, Lõuna-Euroopas on sageli tegu pigem luksuskaubaga. Kuid kliendile, kes Euroopa Liidus palju reisib, on määrus kahtlemata hea uudis,» lisas Virkebau.

«Selline määrus on majandusloogika vastane, kui maksimaalne hulgihind ei ole jaehinnaga proportsioonis. Üheski teises sektoris ei ole taolist määrust,» sõnas ta.