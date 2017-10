Postimees vahendab kolm päeva otseülekannet puiduhäkkimisest

See on üritus, mis toob kokku puiduvaldkonna tudengid ja spetsialistid nii Eestist kui Lätist, et ehitada esemelisi puidust prototüüpe ning lahendada puidu- ja mööblitööstuse väljakutseid. Blogi peavad allolevas aknas Vahur Afanasjev ja Mare Sabolotny.

«Me oleme teinud hackathone erinevates tehnoloogiasektorites ning enamasti on need mingil kujul seotud kas tarkvara või elektroonikaga. Seekord astume me pika sammu aga just analoogmaailma suunas. Mööbel, ehitus, söögitarvikud, puidust ehted - ka nende osas on inimestel kindlasti mõtteid mida viia 48 tunniga ideest prototüübini. Ning hiljem, kes teab, prototüübist tooteni ja toimiva ettevõtteni,» kommenteerib Garage48 kaasasutaja ja Garage48 Wood moderaator Priit Salumaa.

Ürituse eesmärgiks on tuua puidutööstuse ja mööbli tootmise valdkonda innovatsiooni ja uusi lahendusi nii Eestis kui Lätis ning tuua omavahel kokku puiduvaldkonna ettevõtted ja spetsialistid, tootedisainerid, arhitektid ja insenerid mitmetest valdkondadest - puit, inseneeria, disain, kunst, ettevõtlus - ning seda mõlemast riigist.

Prototüüpide valmistamiseks on osalejate kasutada Väimela Tehnomaja ning TSENTRi masinad, tööriistad ning materjalid koos kohapealsete mentorite abi ja nõustamisega.

48-tunnine prototüüpimise maraton saab alguse reede, 20. oktoobri õhtul. Finaalüritus, kus osalejad esitlevad valminud prototüüpe, algab pühapäeval, 22. oktoobril kell 17.00 seda saab otse vaadata samuti selle uudise vaates.