Brüssel toob Skeletoni Junckeri plaani edunäiteks

«Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) on mängumuutja, kuna see võimaldab Euroopa Investeerimispangal (EIP) teha investeeringuid valdkondadesse, kuhu nad ei ole saanud varasemalt sellises mahus investeerida,» toonitas eile Brüsselis Euroopa ajakirjanike ees Euroopa Komisjoni asepresident, endine Soome peaminister ja Junckeri plaani suurim eestkõneleja Jyrki Katainen.

Ta märkis, et enamik eurooplasi ei ole arvatavasti teadlikud, et Euroopa Investeerimispanga (EIP) finantseerimismaht, mis jääb 70–80 miljardi euro vahele aastas, on kaks korda suurem kui Maailmapangal, tehes sellega EIPist maailma suurima avalikku raha kasutava finantseerimispanga.

Kataineni sõnul on Junckeri fond mängumuutja ka selles osas, et võimaldab ELi raha kasutada teisel viisil, kui seda on seni tehtud ELi struktuurifondide ehk toetustel põhineva süsteemi kaudu. Kui napilt kaks aastat tagasi asutatud fondi puhul seati eesmärgiks kaasata 2018. aasta keskpaigaks 315 miljardi euro ulatuses investeeringuid, siis praeguseks on jõutud peaaegu 240 miljardi piirimaile, mis tähendab, et kolmveerand eesmärgist on juba täidetud.

Peamiselt on Junckeri fondi investeeringud suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete kasvu, kuid raha on läinud nii infrastruktuuriprojektidesse kui ka tõeliselt innovaatilistesse algatustesse. Just viimast silmas pidades toob Brüssel ühe Junckeri plaani edunäitena välja Eesti päritolu superkondensaatori tootja Skeletoni.

«Üks projekt, mida me alles hiljuti toetasime, on pärit Eestist, kus me rahastasime Skeletoni-nimelist ettevõtet. Nad tegutsevad superkondensaatorite valmistamise alal. Tegemist on innovaatilise tehnoloogiaga, mis võimaldab suures koguses energiasalvestust,» kirjeldas EIPi asepresident Ambroise Fayolle.

Tema sõnul on Skeletoni näol tegemist oma valdkonna pioneeriga, kes aitab muuta üleüldist arusaama energiasalvestusest. «Kui me tahame selles valdkonnas edasi liikuda, siis peame parandama energiasalvestus- ja laadimissüsteeme. Ja see ettevõtte töötabki oma teadus- ja arendustegevusega selles suunas,» märkis investeerimispanga asepresident.

Just EFSI garantii alusel sai peaaegu kümme aastat tegutsenud tehnoloogiaettevõte selle aasta veebruaris EIP-lt 15 miljonit eurot laenu. Sellega kasvatas Skeleton varem kaasatud 26,7 miljoni euros suuruse kapitaliga oma finantseeringute kogusumma 41,7 miljoni euroni. Laenusummat kasutas ettevõte tootmise kasvatamiseks nii Eestis kui ka Saksamaal. Pidades viimast silmas, avaski ettevõte märtsi lõpus tehase Dresdenis.

Küll aga ei ole Skeleton ainus Eesti ettevõte, kes on Junckeri fondist kasu saanud. EFSI raames on 30 miljoni euro suuruse rahasüsti saanud ka Tallinna Lennujaama laienemistööd, mille kogumaksumus oli 48 miljonit eurot. Ka on Junckeri fondi garantii alusel saanud 20 miljoni euro suuruse rahasüsti BaltCapi infrastruktuurifond, mille kogumaht on 274 miljonit.

Ka on ligi tuhandel Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel võimalik Euroopa Investeerimisfondi ja KredExi vahel sõlmitud COSME kaasgarantiiprogrammiga saada laenu kokku 200 miljoni ulatuses. Üks ettevõtetest, mis on selle käigus laenu saanud, on veebiarendusega tegelev Opus Online OÜ. EFSI garantiiga laenu ning ELi teadus- ja arendustoetusega sai ettevõte luua uusi tooteid ja 15 täiendavat töökohta.