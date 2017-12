Vaata ette: Apple’i telefon ei pruugigi Eestis õues toimida

Apple'i kodulehel hoiatab tootja, et iPhone, iPad ja iPod töötavad kõige paremini keskkonnas, mille temperatuur on 0-35°C. Seega võib külmemate ilmade tulekuga iPhone väljas tõrkuma hakata. Seadme kasutamisel väga külmas keskkonnas võib aku kestvus väheneda, kuid see seisund on ajutine. Niipea kui aku töötab taas tavalisel töötemperatuuril, taastub ka selle tavaline jõudlus.

«Kaebuste arv kasvab selgelt, kui õues on alla miinus viie. Ka paljude teiste telefonimudelite aku võib füüsikalistel põhjustel Eesti talvekülmas kiiresti tühjeneda.» lisas Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov.

Seliovil sõnul oli ka uuel iPhone Xil probleeme jaheda ilmaga, mille puuteekraan ei toiminud, kuid Apple parandas selle tarkvarauuendusega.

Erinevalt külmast võib aga kuum temperatuur mõjutada püsivalt aku mahutavust. Apple kirjutab kodulehel, et eriti oluline on hoida seadet ümbritseva keskkonna temperatuuride eest, mis ületavad 35 °C. Kõrgematel temperatuuridel võib aku jäädavalt saada kahjustatud ja see tähendab, et aku ei anna olenemata laadimisajast endisel määral toidet.

Seadme laadimine kõrge temperatuuriga keskkonnas või isegi aku hoiustamine kuumas keskkonnas võib seda veelgi kahjustada.

Loe siit, mida Apple ise oma seadmete külma- ja kuumataluvuse kohta ütleb!