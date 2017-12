Kahtlane krüptoraha ajas Eesti valitsuse vihale

«Meile teadaolevalt nad ei ole meiega üldse ühendust võtnudki, et koostööks ettepanekut teha. Saatsime neile MKMi poolt ka teate, et nad lõpetaksid valeinformatsiooni levitamise,» teatas MKMi pressiesindaja portaalile Geenius.

Seda väidet toetab IT-asekantsleri Siim Sikkuti kiri TokenEST juhtkonnale, milles Sikkut nõuab, et firma juhtkond lükkaks blogides ja meediaväljaannetes ilmunud valeväited ümber. Ta toob välja, et kõik taolised projektid peavad käima tema ja ministri töölaualt läbi ning TokenESTi puhul ei ole seda toimunud.

«Te ei ole meie poole taolise partnerluse sooviga pöördunud, rääkimata sellest, et me ei ole milleski kokku leppinud ei kirjalikult ega suuliselt. Isegi kui teil on olnud mõningaid arutelusid Eesti poliitikutega, kes on väljendanud isiklikku toetust, ei ole see kokkulepe valitsusega,» kirjutas Sikkut.

Kui Eesti riigi esindajate seast on MKM TokenESTi projekti vastu üles näidanud üsna jäist suhtumist, siis hoopis soojem vastuvõtt tabas tegijaid Riigikogus.

Nimelt selgub, et 3. novembril külastas vähemalt paar projekti eestvedajat riigikogu, kus neid võõrustasid Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ja opositsiooni kuuluva Reformierakonna liige Deniss Boroditš.