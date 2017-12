Uuendamine muutis kasutuskõlbmatuks 1200 ID-kaarti

Tihti oli kõlbmatuks muutumise põhjuseks asjaolu, et uuendamistarkvara kustutas ära vanad sertifikaadid, ent protsess seiskus hetkel, mil uusi serte veel polnud kaardile kantud. RIA teatel vahetati sellised kaardid garantiikorras välja.

«Valdav osa dokumentidest on muutunud kasutuskõlbmatuks erinevate tehniliste tegurite koosmõju tõttu. ID-kaardi tõrgeteta kasutamiseks on väga oluline kasutada kõige uuemat ID-kaardi tarkvara ning uusimaid operatsioonisüsteeme,» selgitas Riigi Infosüsteemi Ameti eID valdkonna juht Margus Arm.

Tänaseks on oma ID-kaardi uuendanud 352 000 inimest, mis on pea pool kõigist peatatud sertifikaatidega dokumentidest. 84 000 inimesel on selleks tulnud külastada politsei teenindusbüroosid või ajutisi abipunkte kaubanduskeskustes. Tänase seisuga on politsei teenindustes välja võtmata üle 14 000 uute sertifikaatidega ID-kaardi.

Kuigi riik on septembri esimestest päevadest aktiivselt propageerinud mobiilID kasutamist kui teist identifitseerimisvahendit, siis väga palju selle kasutajate arv elanikkonna kogusuurust arvestades just kasvanud pole. Kui septembris oli mobiilID kasutajaid 134 000, siis praegu on see näitaja 156 000.