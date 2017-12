Riik ei saanud kõige olulisema tarkvarauuendusega õigeaegselt hakkama

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektori käskkirjaga kehtestatud ajakava kohaselt algas X-tee uusimale ehk 6. versioonile üleminek 2. novembril 2015 ning pidi lõppema käesoleva aasta 2. augustil, mil pidi kasutusest kõrvaldatama vanem versioon.

Vahepeal on RIA seda tähtaega pikendanud järgmise nädala lõpuni, ehk 31. detsembrini, kuid nii ei lähe see ka praegu.

«Hetkel üleminek X-tee 6. versioonile alles käib, mistõttu oleme otsustanud 5. versiooni jätta avatuks kuni kõik asutused on oma süsteemidega üle tulnud. Loodame üleminekuga ühele poole saada järgmisel aastal,» tõdes RIA pressiesindaja Helen Uldrich.

Just X-tee kuues versioon pidi olema aluseks ka andmete vahetamise alustamisele Soome ja Eesti riiklike infosüsteemide vahel. Soomes on juba kasutusel eestlaste X-tee 6. versioon. Kahe riigi X-teede liidestamist see RIA kinnitusel siiski otseselt ei mõjuta - liidetakse meie ja soomlaste 6. versioon ning seda saavad Eesti poolt kasutada need, kes on ülemineku läbi teinud.

Maksma on uuele versioonile üleminek läinud 2,34 miljonit eurot, millest 1,91 miljonit eurot kannab Euroopa maksumaksja läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi ning 0,43 miljonit siinsed maksumaksjad läbi riigieelarve.

RIA selgituste kohaselt on X-tee 6. versiooni kasutusele võtmine on veninud ennekõike kahel põhjusel – IT-süsteemide keerukus X-tee liikmete juures ning asutuste üleminekuprojektide alarahastamise tõttu. Esimene põhjus on tingitud pikast X-tee ahelast ehk erinevatest osapooltes, mille süsteeme tuleb kohaldada.

«Täna ei ole meil plaanis ühelegi asutusele sanktsioone 2. jaanuaril kehtestada. Ent kõigi asutustega, kes on esitanud palve 6. versiooniga liitumiseks antud tähtaega pikendada, tegeleme eraldi, anname nõu ja toetama üleminekuprotsessi läbimisel,» märkis Helen Uldrich.

Näiteks on RIA ülevaate kohaselt probleeme uuele versioonile üleminekul siseministeeriumi haldusalas. Seal IT-arendust korraldava SMITi tehnoloogiavaldkonna juhi Tarmo Tulva sõnul ettevalmistused x-tee kuuendale versioonile üleminekuks käivad ning suurem osa infosüsteeme on selleks valmis. «Täpsema ajakava lepime kokku koostöös teiste asutustega,» sõnas Tulva.

X-tee versiooni 6 annab keskkonnale parema turvaskeemi, viib selle kooskõlla digiallkirja seadusega ning loob võimaluse rahvusvaheliseks infovahetuseks. Selle tulemusena tekib võimalus automatiseerida näiteks Soome ja Eesti maksuameti koostööd.

Uus versioon kasutab sõnumite autentsuse tõendamiseks Euroopa Liidu ühtse digistandardis eIDASes nimetatud e-templit, mis tähendab, et sõnumile lisatud kinnitus on kogu Euroopa Liidus mõistetav.

Teisalt on uuenduste eesmärgiks vähendada nii dokumentide digitembeldamist kui digiallkirjastamist.

Uue X-tee abil saab protsesse automatiseerida ja vahetatavaid andmeid automaatselt digitempliga varustada, ehk puudub vajaduse inimese poolt dokumentide allkirjastamiseks.

Kui X-tee võeti algselt kasutusele vaid riigiasutuste omavahelise info jagamiseks ja valimi elanikkonnale pakkumiseks, siis nüüdseks on selles saanud suhtluskanal ka eraettevõtetega.

KOMMENTAAR 1 Haigekassa IT osakonna juht Raimo Laus: uus x-tee ei ole veel stabiilne Arendused x-tee v6-le üleminekuks on valmis. Täna toimivad mitmed teenused juba uuel versioonil. Põhiline põhjus, miks me oleme oodanud täieliku üleminekuga, on see, et uus x-tee ei ole veel piisavalt stabiilne keskkond. Haigekassa on üks suurematest x-tee kasutajatest (pea pool miljonit päringut päevas käib näiteks väga kriitilise infosüsteemi nagu digiretsept) ja me peame garanteerima, et keskkond on stabiilne ja seal ei ole sagedasi katkestusi, mis meie e-teenuste tööd segaks. Alates 2. jaanuarist hakkame juba rohkem erinevaid teenuseid uuele x-teele üle viima. Korraga kõik kliendid esialgu ligi ei pääse, avame teenuseid etapiti. Jälgime omalt poolt tähelepanelikult keskkonna stabiilsust ning töökindlust ja loodame, et üleminek on sujuv.