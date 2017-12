Milline kergendus, lõpuks sai valmis eestimaine jõululuuletuste äpp

Luulepangas on tervelt 1444 originaalset luuletust nii, et elu lõpuni on selle asjaga korras.

«Vaatasin, et ERR’i luulekonkurss on olnud väga edukas ja kuna «mina olen pisi-pisi» salmide asemel võiksime sel aastal läbi teha uuenduslikumad jõulud, lõin äpi, kust saab kiirelt kätte kõik luuletused, mis Eesti inimesed luulekonkursi raames lõid,» selgitas Postimehele äpi looja Indrek Vändrik.

Seega, kõigil kellel kingituste lunastamiseks luuletus veel välja valimata või need kuidagi pähe ei taha jääda, tuleb oma Androidi või iOS’i mobiili alla laadida äpp nimega «Luule» ja leida enda lemmik.

Kasutada saab otsingusõnu ning parimad lisada lemmikute listi. «Arvan, et see päästab paljud eestlased jõuluõhtul piinlikust olukorrast, äpp on nii iPhonele kui ka Androidile ja täiesti tasuta,» märkis Vändrik.

Ja kui peaks juhtuma, et keegi ka äpist endale sobivat luuletust ei leia, siis siin minu isiklik soovitus: tasub proovida Google’isse sisestada näiteks suurepärased värsiread algusega «Metsa süles tuul ei tuiska…». Ning kui keegi vajab eeskuju, kuidas ilmekalt luuletust lugeda, siis leiab selle siit.