Maailmapank kehtestas boikoti Eesti ID-kaardi järgmisele tootjale

Idema kontserni kuuluv Oberthur on Maailmapanga süüdistuste kohaselt pannud toime korruptiivseid ja salajasi toiminguid Bangladeshis, millele pakuti samuti ID-süsteemi. Sealne projekt kandis nime IDEA (Identification System for Enhancing Access to Services Project) ning selle eesmärgiks oli luua «turvaline, täpne ja usaldusväärne» riiklik ID-lahendus.

Maailmapanga teatel jõuti sanktsiooni karmuse osas Oberthuriga lepituskokkuleppe tulemusel pärast seda, kui ettevõte oli tunnistanud ebaseaduslikke makseid alltöövõtjatele ning salakokkuleppeid hankeprotsessi raames. Muu hulgas saavutati nende tulemusel loodava lahenduse spetsifikatsioonide muutmist Oberthurile soodsas suunas.

«Sanktsioon peegeldab Oberthuri igakülgset koostööd Maailmapanga uurimise vältel, vabatahtliku üleastumiste ülestunnistust ning ettevõtte tegevust oma töö parandamisel – sealjuures sisejuurdluse korraldamist ning selle raames ka rikkumisega seotud inimestelt aruannete võtmist,» teatas Maailmapank.

Sanktsiooni kohaselt ei tohi Oberthur saada kahe ja poole aasta jooksul Maailmapanga osalusel rahastatud lepinguid. Ettevõte kohustub käivitama Maailmapanga nõuetele vastava sisemise programmi.

Eesti politsei- ja piirivalveamet (PPA) sõlmis ettevõttega Oberthur Technologies lepingu ID-kaartide, elamisloakaartide, digi-ID-de ja diplomaatiliste isikutunnistuste tootmiseks käesoleva aasta aprillis. Maailmapank avaldas oma teate novembri lõpus.

Oberthur Technologies vastutab PPAga sõlmitud lepingu kohaselt nii kaardi plangi ja kiibi kui ka dokumendi isikuandmetega sidumise eest, samuti vastutab ettevõte kaardi toimimise eest. Oberthur Technologies hakkab ID-kaarte tootma ja isikustama Eestis.

Viieaastase lepingu eeldatav maksimaalne maksumus on ligi 40 miljonit eurot. Uue lepinguga jäävad PPA kulutused ID-kaardi tootmiseks samale tasemele. ID-kaardi taotlemises inimestele muutusi ei kaasne ning kõik varem väljastatud ID-kaardid kehtivad kehtivusaja lõpuni.

Kaks teist hankel osalenud ettevõtet – Gemalto AG ja Safran Identity & Security S.A.S. on riigihanke tulemuse vaidlustanud kohtus.

PPA ei soovinud täna Maailmapanga teadet kommenteerida, kuna see on esitatud ühe materjalina sellesse kohtuvaidlusesse.

Eestil on mitmeid probleeme ka enam kui 15 aastat ID-kaarte tootnud Gemaltoga. Tšehhi teadlased avastasid teatavasti aasta alguses turvavea ID-kaardil olevas kiibis ning selliseid kaarte oli kokku ligi 800 000. Kõigi nende isikutuvastamist võimaldavad sertifikaadid peatati ning neil olev tarkvara tuli uuendada.

PPA on Gemaltole ette heitnud, et avastatud veast meie ametkondi õigeaegselt ei teavitatud ning seetõttu jõudis info nendeni alles augusti lõpus, kui Tšehhi teadlased plaanisid juba oma avastusest avalikku teavitamist. Eesti riik on juhtumiga seoses esitanud Gemaltole esialgse nõude, mille summa võib ulatuda kuni 20 miljoni euroni.

Gemalto ise on teatanud, et andis Eestile veast teada juuni keskpaiku. Eesti võimud leiavad aga, et toonane teavitamine ei olnud korrektne ning kokkulepitud nõuetele vastav.