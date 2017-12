Samsungi juht Baltimaades: olge valmis tehnoloogia järgmiseks suureks sammuks

Tarbijad võiksid selle ligi 20 aastat Samsungis töötanud mehe hinnangul olla valmis aga selleks, et praegu ka kõige rutiinselt igavamad asjad meie ümber muutuvad järjest targemaks ning intelligentsemaks.

Äsja saabus info, et Samsungi mobiiliäril läheb globaalselt järjest paremini, kolmandas kvartalis oli turuosa juba 22,3 protsenti ja müüginumbrite aastane kasv 19 protsenti. Kuidas teil Eestil ja Baltimaades läheb?

Kui vaatame tagasi meie 2017. aasta äritegevusele, siis tuleb öelda, et meil läheb aastatagusega võrreldes üsna hästi. Tarbijatoodete käibe kasv on peaaegu 10 protsenti ja me oleme peaaegu kõigis tooterühmades suurima turuosaga. Samsung on armastatuim tehnoloogiabränd eestlaste seas ning märgatavalt on paranenud Samsungi brändilojaalsus.

Neile näitajatele tuginedes olen ma kindel, et suudame oma äri siin jätkuvalt ka järgmistel aastatel järjest paremini teha. Inimesed ostavad meie tooteid järjest rohkem ja järjest erinevamaid.

Tõsi, me tarbime järjest rohkem ja järjest «targemat» tehnoloogiat ning kahtlematult on see asunud pöördumatult muutma seda, kuidas inimesed selle tehnoloogia abil omavahel ning ka tehnikaga suhtlevad. Ka Samsung ei tooda enam ammu ainult riistvara, vaid on asunud looma oma tehisintelligentseid süsteeme. Mis meid ees ootab?

Samsungi elektroonikatööstus oli varem tõesti keskendunud riistvara tootmisele ning rääkisime tarbijale peamiselt sellest, milline on meie televiisori ekraani resolutsioon ja diagonaal. Kuid inimesed vajavad järjest enam ja enam midagi muud, nad vajavad nende elu mõistvaid seadmeid ja tarku kaaslasi, nad vajavad omavahel ka otse infot vahetavaid seadmeid – tehnoloogiakeeles tahavad inimesed tehisintelligentsi ja asjade internetti.

Me usume, et peamiseks lähiaja trendiks on meid ümbritsevate asjade konvergents – esemed meie ümber moodustavad terviklikke süsteeme, mis käivad inimestega kogu aeg kaasas ja aitavad teda pidevalt.

Seega on Samsungist saanud järjest enam ka kõrgtaseme tarkvara loov ettevõte. Meie esimene tehisintelligentne abimees Bixby on praegu näiteks kaasas meie parimate mobiiltelefonidega, kuid tuleb aeg, kui seesama abimees on sisse ehitatud ka nutiteleviisorisse ja külmkappi. Bixby abil ühendame me kõik oma tooted üheks targaks tervikuks.

Kas tõesti ootab meid ees tulevik, kus minu harjumusi, käike ja huvisid ei jälgi ja õpi ning anna nende põhjal näpunäiteid ainult mobiiltelefon, vaid ka pesumasin ja tolmuimeja?

Jah, nii on. Uued tooted ja tehnoloogiad sellised on. Näiteks meie arendatav AI kõlar. Näiliselt on see kõlar nagu kõlar ikka, aga tegelikult on see võimeline kontrollima kõiki kodus olevaid seadmeid – piisab vaid omaniku häälkäsklusest.

Olge valmis selleks, et tehisintelligentsed seadmed hakkavad üle võrgu kontrollima kõike teie kodus leiduvat, et te saate seda kõike juhtida oma hääle, mobiili, nutikella ja tulevikus ka VR-prillidega. Alates valgustusest ja küttest ning lõpetades koduvalve ning külmkapiga. Ma loodan väga, et inimeste elu muutub sellest rikkalikumaks ja väärtust loovamaks.