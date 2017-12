Tehnikaarvustus: Huawei Mate 10 Pro on müstika

Pikka juttu selle mobiiliga seoses polegi mõtet ajada. Lühidalt: suurepärane disain ja suurus, vaieldamatult vastupidavaim aku, kurguauguni mälu ja võimsust, veekindlus ning kindlasti maailma esikolmikusse kuuluv kaamera.

Aku

Alustame igavast aga olulisest – akust. Selle mahutavus on nii võimas (4000 mAh), et mõne teise tootja tipptelefonid hakkasid selle peale plahvatama. Kaks trumpi seoses akuga on: kiirlaadimine on tõesti kiire laadimine ning selle tulemusel peab aku vastu hämmastavalt kaua – väga aktiivsel kasutamisel peaaegu kaks ööpäeva.

Laadimise testimine näitas seda, mida alloleval pildil näha. Alustasin laadimist 11 protsendi pealt jõululaupäeval kell 18.11, pool tundi hiljem oli see laetud 66 protsenti ning täpselt tund hiljem 95 protsenti. Muuseas, täpselt sama tulemuse sain, kui laadisin telefoni sama tootja akupangaga.

FOTO: Aivar Pau

Ning laetuse tase langes uuesti samale tasemele alles ülejärgmisel päeval kell 13.20. Ja ma tõesti kasutasin seda aktiivselt – pildistasin, filmisin, surfasin, mängisin, kuulasin:

FOTO: Aivar Pau

Kaamera

Viimasel ajal räägitakse ühe enam duubelkaameratest ja kui heaks need pildid teevad – üks annab oma monokroomsusega «mustema» musta, kahepeale kokku on vaatenurk laiem ning ka piltide sügavus tuleb paremini esile. Minu kui kasutaja jaoks ei ole see oluline, mina tahan saada looduses ringi jalutades või mis iganes muus olukorras kiirelt kvaliteetseid, ilusaid, teravaid ja olulisi objekte selgelt esiletoovaid fotosid.

Pealegi on Samsung oma uusimate S- ja Note-seera tipptelefonidega näidanud, et maailma parimaid mobiilifotosid saab teha ka ühe kaameraga. Huawei Mate 10 Pro on õiguspoolest esimene seade, mis näitab, et kahekordsel kaameral on mõte. Minu umbusk on kadunud, sain selle seadme (Leica brändinguga) kaameraga ka väga sombustes oludes mind täiesti rahuldavad fotod:

Paljassaare laudtee | FOTO: Aivar Pau

Ning bokeh-efekt (hägustatud taust) kohvitassiga laual on ilmselgelt äratuntav:

FOTO: Aivar Pau

Selle seadme kaamera on järjekordne näide sellest, et oluline pole megapikslite arv (põhikaameral nei 20+13), vaid ka muidugi ava suurus ning tarkvara, mis pildi töötlemisega tegeleb. Kusjuures, see seade teeb nüüd juba fotosid kuvasuhtega 18:9 (mitte enam 16:9). Sain kiirelt ja mugavalt muuta valgusrežiimi, jälgida liikuvaid objekte, teha 360-kraadiseid fotosid, parandada detaile profirežiimis.

Tootja ise on teada andnud, et kasutab kaamera taustal tehisintelligentset platvormi, mis tunneb ära, kas kaamera ees on lilled, koerad või muu ja muudab sellest tulenevalt automaatselt oma sätteid. Kaamera on kahtlematult teine selle seadme väga tugev külg.

Disain

Raudselt kolmas tugevus. See on kena telefon. Tagakülg on kumer ja istub seetõttu ideaalselt käes. (Oijah, kirjutan juba nagu sisuturundust, aga midagi pole teha – see seade meeldib mulle. Seega jätkan). Metallist kergelt peegline unibody on saadaval (kui on) Eestis kolmes toonis – halli, sinaka ja kuldpruunina ning foorumite põhjal tundub, et küsitakse just sinist kõige enam. Tõsi, see peegelpind kipub ka kasutaja sõrmejälgi päris hästi esile tooma. Korpus on seejuures veekindel (IP67).