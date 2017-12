PEEP PÕLDSAMM: Palo internetiplaanid on läbi mõtlemata ja arusaamatud

Seni, kuni sellist tsiviilehituslikku kaevetööd käimas ei ole, oleks mõistlik toetada hübriid juurdepääsuvõrgu lahenduse – fiiber pluss juhtmeta –rajamist.

MKMi andmetel on ühe hajaastustuses asuva juurdepääsuvõrgu maksumus 4500–5150 eurot ühe kliendi kohta. Juhtmeta lairibavõrgu korral asub enamus kliente olemasolevate mastide otsenähtavuse piirkonnas ja toetusmeedet ei vaja.

Esmase otsenähtavuse puudumisel asumipõhise kohaliku masti investeering on 5000-6000 eurot masti kohta – ehk 300-600 eurot ühe kliendi kohta eeldusel, et ümbritsevas 3-5 kilomeetri raadiuses on ca 20 klienti. Seega oleks mõistlik toetada juhtmeta lairibavõrkude infra rajamist ning tsiviilehituslike tööde ajal piirkonnas rajada kaabelvõrgu paigaldamiseks vajalik infra.

Seega on läbi analüüsimata alternatiivsed või täiendavad ärimudelid ja meetmed antud eesmärkide saavutamiseks.

Euroopa Komisjoni lairiba suuniste kohaselt soovitatakse kaaluda ka meedet, kus üleriigiliselt igasuguste trasside kaevetööde tegijatele kehtestatakse nõue paigaldada samaaegselt koos enda tehnorajatisega ka lairiba juurdepääsuvõrgu paigaldamiseks vajalik infra – s.o sidekanalisatsioon ning avaliku toetusmeetmega toetada ka nende investeeringute tegemist.

Fiiberkaabli maksumus on väike ning see ei ole kunagi olnud madalatihedates piirkondades juurdepääsuvõrkude rajamisel takistuseks – 70-80 protsendi ulatuses on selleks olnud tsiviilehitustööd – kaeve- ja taastetööd koos projekteerimisega ja lubade hankimisega.

Jätkuvalt on kogu toetusmeetme plaanis rida vastamata küsimusi. Ei saa näiteks ignoreerida klientide krundi- ja hoonesiseste kaabeldus- ja kaevetööde vajadust ja maksumust: ei ole aru saada, kas nende infrastruktuuride rajamine läheb toetusmeetme alla või mitte.

Meede nõuab ka lahendust, et võrguga liitumise hind lõppkasutajale peaks olema maksimaalselt 200 eurot. Samas ei tohi toetusmeetme saaja teenust lõppkliendile pakkuda. See tähendab, et mitte millegagi ei ole tagatud see, et lõppkasutaja ei saaks kõrgemat liitumistasu kui 200 eurot, kuna internetiteenuse pakkuja peab lisama lõppkasutaja liitumistasule enda võrguelementidega seotud tasukomponendid ning marginaali.

Samas on ELis elektroonilise side valdkonnas lõpphindade riiklik regulatsioon keelatud ning jääb arusaamatuks, mida antud nõude puhul üldse on silmas peetud ja kuidas seda üldse saab tagada.