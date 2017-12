EAS ei hakka Eestile uut märki otsima

EAS ütles küll avalikus retoorikas juba jaanuari esitlusel, et Eesti ei otsi ühte pildilist tunnusmärki ehk logo, samas oli kõigil samal esitlusel jagatud brändimaterjalidel läbivaks jooneks rändrahnu motiiv – kalendrid, Indias toodetud takukotid... Lisaks font «Aino», hollandlase Peter Kentie loodud EST-motiiv, esitluspõhjad ja palju fotosid.

Nüüd, aasta hiljem, leiab EAS, et kõik need materjalid on andnud kindlust, et riigiasutustele ja ettevõtjatele on kasulik fotode, videode, esitluste ja messikujunduste ning muude lahendustega edasi minna.

«Neist kedagi ei aitaks üks suur märk, kuid paljusid võib aidata sisuline abi oma eeliste reklaamimisel,» selgitas Postimehele Eesti brändi projektijuht Liisi Toots.

Tagantjärele on Tootsil kurb, et EAS pole suutnud piisavalt selgeks teha, et rahvasuus «roheliseks siiliks» nimetatud element polevat kunagi mõeldud Eesti märgina.

«Omavahel analüüsides oleme aru saanud, et küllap tegime esitluse liiga vara – oli liiga vähe näiteid uutest kujundustest ning disainikeele üks osa – rahnud – ei olnud piisavalt läbi töötatud erinevate rakenduste peal,» ütles ta.

Toots kinnitas, et EASi partnerid, ettevõtted ja riigiasutused kasutavad hea meelega «rõõmsaid värvilisi kujunduselemente», mida esialgsest rahnu motiivist lähtudes sel aastal on edasi arendatud.

Eesti brändiuuenduse projekt läks maksma 200 000 eurot, millele lisandus sel aastal 37 800 eurot pluss käibemaks.

Seega Eesti lähiajal uusi suitsupääsukese ja rukkilille stiliseerimise konkursse korraldama ei asu.