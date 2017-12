Galerii ja video: Hiinas tõusis õhku maailma suurim vesilennuk

Seitse aastat arendatud lennukit hakatakse peamiselt kasutama tuletõrjes, merepäästes ja Hiina tehissaarte patrullimisel. Esimene lend siiski vett ei hõlmanud ning pooletunnine katselend algas ja lõppes lennujaama maandumisrajal.

AG600 vesilennukit hakkab tootma Hiina riiklik lennundusfirma Aviation Industry Corporation (AVIC), mis ehitab muuseas ka enamuse Hiina sõjalennukitest, mille hulka kuuluvad näiteks ka uhiuued J-20 varghävitajad.

Vesilennuk on mõõtmetelt umbes sama suur kui Airbus 320 ja Boeing 737. Tiivaulatuseks on 38,8 meetrit. Nagu piltidelt näha võib, siis lennuki kere alumine osa on paadikujuline.

Kõik lennukis kasutatavad osad on valmistatud Hiinas, nende hulgas ka neli WJ-6 turboprop mootorit, mille juured lähevad tagasi 1950-ndate Nõukogude Liitu.

AG6000, mille hüüdnimeks on Kunlong, suudab mahutada kuni 50 resijat ja ei kanna relvi, vähemalt mitte praegu. Küll aga arvatakse, et see võiks mahutada torpeedosid ja allveelaevadega võitlemiseks mõeldud süvavee laenguid.

Kunlong on ideaalne sõiduriist tehisaartele varustuse ja inimeste kandmiseks, sest suudab püsida õhus kuni 12 tundi ja võib läbida ühejutti tankimata kuni 5000 kilomeetrit.