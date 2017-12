Pildid ja video: Jaapan plaanib muuta oma helikopterikandjad lennukikandjateks

Pearl Harbori rünnaku ajal 1941. aastal oli Jaapan maailmas tõeline mereline supervõim, kellel oli rohkem lennukikandjaid kui ühelgi teisel riigil, sealhulgas USA'l. Samuti olid Jaapani hävitajapiloodid ühed oma aja parimad. Neli aastat hiljem lebasid peaaegu kõik Jaapani lennukikandjad merepõhjas ja enamus piloote olid hukkunud.

Pärast USA'le alistumist muutus Jaapan tugevalt patsifistlikuks riigiks, kes loobus kõikvõimalikest «ründerelvadest», mille hulka kuulusid ka lennukikandjad. Viimaste aastakümnete jooksul on Jaapan tundud aga taas üha rohkem huvi merel lendamisest, võttes kasutusele helikopterikandjad ja helikoptereid kandvad hävitajad.

Paljuski on sellised reforme ajendanud Hiina kasvav sõjatehnoloogiline võimsus ja agressiivne käitumine, mida on eriti ilmekalt demonstreerinud sõjaväebaasidega tehissaarte ehitamine. Kahel riigil on ka mitmeid vaidlusaluseid saari ning suhted on pingestatud.

Jaapani kõige uuemad ja suuremad õhusõidukide kandjad on 2013. aastal kasutusele võetud Izumo-klassi helikopterikandjad, mis tegelikkuses ei erinegi kuigi palju lennukikandjatest. 248 meetrit pikad ja 27 000 tonni kaaluvad Izumo ja Kaga annavad oma suuruselt välja ligemale ühe kolmandiku USA uusimast hiiglaslikust Ford-klassi lennukikandjast.

Izumo väljumas Yokosuka kodusadamast Kanagawa prefektuuris. | FOTO: STR/AFP

Izumo ja Kaga on mõeldud kandma kuni 14 SH-60K Seahawk patrullhelikopterit, mille peamiseks tööks on allveelaevade otsimine. Samuti kannavad nad V-22 Osprey kaldrootoritega transpordihelikoptereid, mida kasutavad merejalaväelased.

Küll aga võivad mõlemad Izumo-klassi laevad kanda mugavalt teoorias ka vertikaalselt õhku tõusvaid F-35B varghävitajaid. Jaapan on juba niigi tellinud 42 tuliuut F-35A tüüpi varghävitajt, kuid võib veel muuta oma tellimust või osta lihtsalt rohkem lennukeid.

Izumo muutmine lennukitele sobivaks eeldab siiski suhteliselt suuri ümberehitustöid ja see ei maksaks sugugi vähe. Peale modifikatsioone suudaks laev kanda kusagil 10 lennukit korraga, mida ei ole tegelikult eriti palju. Kokku plaanib Jaapan hetkel kuulduste järgi kulutada Izumo ja Kaga modifitseerimisele neli miljardit dollarit, mis on väga suur summa vaid 20 lennuki eest merel.

Jaapanil pole aga siinkohal palju valikut, sest Hiina sõjalennukid rikuvad üha sagedamini lõunapoolsete saarte õhupiire. Ujuv baas merel võib olla sõja korral ainsaks lennukite õhku saamise meetodiks, sest Okinawal paiknev Naha õhuväebaas muudetaks suhteliselt kiiresti ballistiliste rakettidega kraatriteks.