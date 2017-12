Belgias saadetakse täna viimane telegramm

Telegrammide saatmine on interneti ja telefonide ajastul maailmas suuresti hääbunud. Kui veel 1980-ndatel saadeti Belgias rohkem kui 1,5 miljonit telegrammi aastas, siis sellel aastal jäi see number napilt alla 9000, kirjutab Aljazeera.

Just sellel põhjusel leidis Belgia valitsus, et telegraafi teenus ei pea kuuluma enam avalike teenuste hulka. Seni haldas teenust telekommunikatsiooni ettevõte Proximus.

«Tänapäeva noored ei tea enam, mis asi see telegraaf isegi on,» möönis Belgia Postiteenuste ja Telekommunikatsiooni Instituudi juhatuse liige Jack Hamande. «Moodsad inimesed tahavad tänapäeval kohest sidet ja telegraaf seda lihtsalt ei võimalda.»

«Sellel aastal on telegramme saatnud peamiselt 10 äriklienti, kes on finants- ja kindlustusteenuste pakkujad. Me lihtsalt ei näe sellel mõtet, et Proximus jätkab teenuse pakkumist,» lisas Hamande.