Hiina katsetas väidetavalt viiekordse helikiirusega relva

DF-17 kuulub uue generatsiooni rakettide hulka, mis on mõeldud liuglema mitmekordsel ülehelikiirusel (vähemalt Mach 5), et pääseda mööda vaenlase õhutõrjesüsteemidest. Taolisi rakette katsetavad nii Venemaa, Hiina kui ka USA. Seni pole aga keegi käega katsutavat edu saavutanud.

DF-17 raketti on katsetatud juba 2014. aastast saadik, kuid kõige hiljutisem katsetus leidis aset kusagil novembris Sise-Mongoolias, Gobi kõrbes paiknevas Jiuquani raketibaasis, kus Hiina katsetab enamasti satelliitide vastaseid õhutõrjerakette.

DF-17 loodetakse võtta kasutusele millalgi 2020. aastal ja selle laskeulatus on ligikaudu 1700 - 2400 kilomeetrit.

Hüpersoonilised raketid erinevad tavalistest ballistilistest rakettidest mitmel erineval moel. Kui ballistiline rakett langeb pärast oma laskekaare tipu saavutamist suurel kiirusel maale tagasi, siis hüpersooniline rakett ei sisene päris kosmosesse ja pigem liugleb alla poole tagasi.

Liuglemine võimaldab sellisel raketil lennata allpool ballistiliste rakettide vastaste radarite tuvastuspiirkonda. See muudab nende tõrjumise uskumatult keeruliseks, vähemalt praeguse tehnoloogia juures. Õhutõrjesüsteemid on aga kiiresti järgi arenemas.

Hüpersoonilise liugraketi ainsaks nõrkuseks on hetkel see, et ta alustab oma laskumisteekonda madalamal kiirusel kui atmosfääri sisenev ballistiline lõhkepea. See muudab nad ka lihtsamini märgatavaks.

Allikas: Popular Mechanics