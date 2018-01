Video: vaata, kuidas valmib käsitsi kokku pandud Briti superauto

Suur enamus tänapäeva autotööstusest on automatiseeritud ja autod valmivad peamiselt tootmisliinidel. See ei tähenda aga, et käsitöö oleks välja surnud, sest endiselt leidub eksootilisi sportautosid, mida meistrimehed panevad ükshaaval käsitsi kokku.