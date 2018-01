Keegi Eesti haiglatest maksis küberkurjategijatele lunaraha, kes?

RIA peadirektor Taimar Peterkop kinnitas Geeniusele antud aastalõpuintervjuu käigus, et seaduseelnõu seletuskiri on valminud RIA ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös.

«Üldine trend on see, et kui lunaraha makstakse siis meile seda ei öelda ja see informatsioon jõuab meieni mitteametlikult.» sõnas Peterkop intervjuus.

Anonüümsust palunud IT-spetsialist, kes teeb projektipõhiselt tööd mitmete tervishoiuteenuste osutajate jaoks, arvas, et seletuskirjas on viidatud mõnele perearstikeskusele või muule väiksemale asutusele.