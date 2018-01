Video: see vana Audi S2 on kiirem kui Lamborghini

Tegu on üpris tõsise tuuninguga, sest masina tippkiiruseks on sirgel 328 kilomeetrit tunnis ja ta on võimeline selle saavutama vaid 14,8 sekundiga. 200 km/h pealt 250 km/h peale kiirendab see S2 uskumatu 1,6 sekundiga.

Hiljuti toimunud 0,8 kilomeetri kiirendusel läbis auto vahemaa 15,1 sekundiga ja seda kiirusel 317 km/h. Nagu videost näha võib, siis oli masinal mõningaid probleeme haakuvusega.

Tulemus tuli kokkuvõttes ajaliselt aga parem kui Lamborghini Aventadoril, millel on 1300 hobujõudu.

Allikas: Carscoops.