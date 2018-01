Škoda Octavia oli 2017. aastal Eesti autoturu kuningas

Detsembris müüdi Eestis kokku 1489 uut sõiduautot, mis ületas eelmise aasta detsembri müügi 14,9 protsenti. Aasta kokkuvõttes aga ületati 25 tuhande piir, millest enam on müüdud vaid 2006. ja 2007. aastal. Võrreldes 2016. aastaga tõusis uute sõiduautode müük 11,6 protsenti.

Segmentidest osutus 2017. aastal kõige populaarsemaks väiksemad keskklassi autod, mille turuosa oli 23,1 protsenti. Teiseks suurima turuosaga segmendiks olid keskmised maasturid ja kolmandaks enim müüdi keskautosid. Eksporti läks möödunud aasta jooksul 1139 sõiduautot.

2017. aasta kokkuvõttes oli populaarseimaks automargiks Toyota, millele järgnesid Škoda ja Volkswagen. Mudelitest vallutas aasta kokkuvõttes kindlalt esikoha Škoda Octavia, milliseid müüdi 1329. Järgnesid kaks Toyota mudelit, Avensis ja RAV4, vastavalt 893 ja 870 autoga.

AMTELi tegevjuhi Arno Sillati sõnul kasvas uute autode turg 2017. aastal enam-vähem prognoositud tasemel. «Tõusule andsid tõhusa panuse eri tüüpi hübriidid. Suurema osa nendest moodustasid elektrimootoriga, aga aasta teisel poolel kasvas jõudsalt CNG hübriidide müük,» kommenteeris Sillat.

«Euroopa Liit on tulevikku vaadates rõhunud tugevalt elektriautodele ja enamus tootjaid on selles suunas ka liikumas. Siiski mitte kõik - VW grupp panustab endiselt tugevalt diiselmootorite arengule ja gaasihübriididele. Viimaste kasvav populaarsus on ka meie turul näha Škoda ja VW vastavate mudelite müügis. 2018.a. osas prognoosime tõusu jätkumist, kuid ilmselt veidi väiksemate numbritega.»

Uusi tarbesõidukeid müüdi 2017. aastal kokku 5478, millega ületati 2016. aasta müük 10,2 protsenti. Automarkidest oli aasta kokkuvõttes edukaim Citroen 901 müüdud sõidukiga, järgnesid Renault ja Peugeot, vastavalt 640 ja 629 sõidukiga. Veokeid müüs 2017. aastal enim Scania, kokku 418.