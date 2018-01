Saue lapsed ja täiskasvanud ehitavad nullist võistlusdroone

Kord nädalas koguneb kuus 10–14-aastast poissi poolteiseks tunniks Sauele HOBIzone’i saali. Otse mudelautode ringraja kõrval asuvate laudade taga nokitsevad nad juhendajaga koos lennuvahendeid ehitada.

«Kuigi mootorid või süsinikfiibrist kere on valmistoodang, tuleb kõik elektroonikadetailid siiski omal käel ära ühendada. See võib tähendada näiteks poolemillimeetrise läbimõõduga juhtmete pistikutesse ühendamist või jootmist trükiplaadile,» selgitab juhendaja Endre Paasoja, hoides pilku poistel, kes vaikselt nohisedes juhtmeid värvi ja pikkuse järgi sorteerivad.

«Mind üllatas, et poistel on tööõpetuse tunnist jootmiskogemus olemas,» ütleb Paasoja. «Muidugi võib neil vahel tegevust väheks jääda ja siis hakkavad pulli tegema, aga nad kuulavad ka väga ilusti sõna. Ja kuna tegu on lahedate kuttidega, siis pühendan nende õpetamisele hea meelega ühe õhtu nädalas.»

«Eelmisel võistlusel võistlesime pimedas ja panime juurde ka aurumasina. See on väga efektne vaatepilt, kui leedidega varustatud droonid hämaras saalis rohkem kui 100 km/h läbi udu kihutavad,» meenutas Tanel Tambu. Pildil tema võistlusdroon koos puldiga. | FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Kütte- ja ventilatsiooniinseneri ametit pidavale Paasojale on droonitalgute juhendamine siiski kõrvalhobi, sest koos pojaga käib ta igal võimalusel hoopiski mudellennukeid lennutamas. Sügisel alustanud droonihuvilised on nüüdseks jõudnud niikaugele, et veebruari alguses plaanis olevast esimesest õhkutõusmisest lahutab neid veel kolm tegemata tööd: videokaamera, puldist laekuvate käskluste vastuvõtja ja mootorite kiiruse reguleerija ühendamine ning kogu aparaadi tarkvara kalibreerimine. «Vahel istun tükk aega manuaalide taga, mõtlen ja kiristan hambaid – ega see mingi IKEA mööbli juhend ole,» mainib juhendaja.

Ehitusjärgus droon, mille küljest on puudu muuhulgas kaamera, vastuvõtja, aku ja propellerid. | FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Muidugi kuulub drooniringis käimise juurde ka lendamise harjutamine, et juhtpuldi nupud juba varakult selgeks saaks ja peagi valmis saavat drooni poleks vaja pärast esimest õhkutõusu kohe remontima kukkuda. Sestap hakkavad HOBIzone’i mudelautode rajale üles seatud lippude ja rõngaste vahel vihisema supermarketist ostetud lennuvahendid, mille propellerid on algajate huvides plastmassist «põrkerauaga» ümbritsetud. Motivatsiooni harjutamiseks tundub poistel jaguvat, sest tulevikus saavad nad oma droonidega võistelda võrdväärselt täiskasvanutega.

Mitte ainult lastele

Täisealised droonientusiastid saabuvad HOBIzone’i pärast tööpäeva lõppu ning nende hulgas on ka IT-mees Tanel Tambu. «Mina panin kokku piltide ja videotega varustatud juhendi, mille põhjal need poisid oma drooni ehitavad. Kasutame ainult Eestis müüdavaid komponente ja kui need endale koju tellida, siis saab peaaegu igaüks asjaga hakkama.»

Kuna drooniprojekti autorid Tanel Tambu ja Rando Mere noortele hinnaalandust ei tee, siis ehitavad lapsed endale täpselt samasuguse võistlusdrooni nagu täiskasvanud. Tõsi, erinevalt harjutamiseks pruugitavast supermarketi kaubast juhitakse võistlus- või käsitöödroone spetsiaalsete prillidega, mis näitavad pilti ringi lendavast videokaamerast.

Eesti ühe parema droonivõistleja Kalle Põllu masin puutus hiljuti kokku seinaga ja sai veidi põrutada. Välja tuli vahetada trükiplaate kere küljes hoidvad ja põrkeid pehmendavad plastmassist poldid. | FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Kuigi see first person view meenutab tõega ulmefilmi, kus kosmoselaevad üksteist taga ajavad, on tegelikult tegemist 150-grammiste lennuvahenditega, mis leedide särades mööda tuba ringi pirisevad. Iseäranis efektne oli see vaatepilt Robotexil, kus pimedas hallis korraldatud droonivõidusõidul osales tänu Elisa organiseerimisele tavapärasest märksa rahvusvahelisem (loe: kiiremini lendav) seltskond.

Mis puudutab pisikese masina maksumust, siis ulatub see 250 euroni. Komponentide hulgas on näiteks 168 MHz protsessor (mis on jõudluselt võrreldav 1990ndate keskpaiga lauaarvutiga), neli elektrimootorit (mis pöörlevad kuni 75 000 korda minutis) ja masina asendist aru saav güroskoop (mis on laenatud nutitelefonidelt). Siinkohal on ka sobiv mainida, et kuni 130 km/h lendava ja pealtnäha hapravõitu drooniga on mõne seina või takistuse tabamine vältimatu ja seetõttu on labade vahetamine selle spordiala normaalne osa.

Muidugi peaks tavakodanik lisaks ostma ka puldi ja videoprillid, mõlemad paarisaja euro eest. Drooniringis käijate eest hoolitseb Saue linnavalitsuse toel HOBIzone, mis annab poiste kasutada igati tasemel puldid Taranis QX7 ja Fat Sharki HD3-videoprillid.