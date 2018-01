TTÜ professor suurest kiibiveast: paljastus sajandi tõsiseim turvaprobleem

«Paar päeva tagasi jõudis avalikkuse ette võib-olla kõige suurem turvanõrkus, mis sellel sajandil on arvutitest leitud. Lugu on tõsine seepärast, et tegu on põhimõttelise nõrkusega protsessorites endis, mitte mingi tarkvaprobleemiga, mille saab parandustega korda teha,» ütles Tammet Postimehele. «Haavatavad on pea kõik arvutid ja mobiilid, seda nii meil kodudes kui suurtes serverikeskustes. Nõrkus tabas kogu IT-maailma.»

Professori sõnul seisneb oht selles, et leiti viis, kuidas samas arvutis töötavad erinevad rakendused saaksid piiluda, mida teine rakendus teeb, mis andmeid ta parasjagu mälus hoiab ja mida töötleb. «Näiteks, kui sa parasjagu sisestad mõne rakenduse või veebisaidi parooli, siis ei ole välistatud, et teine parasjagu töötav programm, kasvõi muusikamängija või brauseri teises tabis lahti olev veebileht, kuulab sinu parooli pealt ja saadab selle sobival hetkel häkkeritele. Nemad võivad selle abil sinu veebikontosse sisse pääseda,» selgitas Tammet

«Kõigis arvutites töötab korraga taustal palju programme ning protsessorid on mõistagi ehitatud selliselt, et üks programm ei saaks lugeda teise programmi mälus olevaid andmeid,» jätkas Tammet. «Viimase poole aasta jooksul leidsid aga mitu sõltumatut spetsialistide gruppi viisi, kuidas programm saaks nii-öelda kaudsete märkide järgi, eeskätt pisioperatsioonideks kuluvat aega mõõtes, jälgida, mis on teise programmi mälus.»

Tammeti sõnul ilmnes ka tõsiasi, et nõrkusel on hulk variante ja pealtkuulamisviise. «Kõige haavatavamad on Inteli protsessorid, aga kuigivõrd haavatavad on ka teiste suurtootjate protsessorid: kõigi nende töö tekitab jälgitavaid kaudseid kõrvalefekte.»

«Protsessorid on arenenud sedavõrd keeruliseks, et väga vähesed inimesed saavad aru kõigist nende kihtidest ja alamsüsteemidest ning suudavad ennustada, kuidas mõnda alamsüsteemi ootamatul viisil kuritarvitada,» nentis Tammet.

«Inteli lihtsalt-ärakasutatava nõrkuse jaoks on juba välja töötatud tarkvarapaigad peamistele operatsioonisüsteemidele, mis selle nõrkuse nii-öelda neutraliseerivad,» kinnitas professor, kuid lisas, et needsamad paigad takistavad ka olulisi optimiseeringuid, mida protsessor muidu ette võtaks. «Seepärast muutuvad meie rakendused hinnanguliselt viis kuni kolmkümmend protsenti aeglasemaks, sõltuvalt rakenduse iseloomust.»

Tammeti sõnul pole operatsioonisüsteemide turvapaigad hetkel veel enamuse kasutajateni jõudnud, aga lähiajal olevat tõepoolest oodata arvutite kerget aeglustumist.

«Tõsisem mure on seotud universaalsema, raskemini ärakasutatava nõrkusevariandiga, mis puudutab pea kõiki protsessoreid arvutites ja mobiilides, mitte ainult Inteli toodangut,» hoiatas Tammet. «Selle nõrkuse jaoks ei ole veel leitud head kiiret turvapaika ja ei ole kindel, et selline üldse kunagi leitakse: võib-olla ei saa me oma praegusi arvuteid üldse päris turvaliseks,» möönis professor.

Samas ei ole Tammeti hinnangul kõik siiski päris hukas, sest tarkvaraga saab üht-teist ära teha. «Positiivse poole pealt saab aga konkreetseid rakendusi teha raskemini rünnatavaks: Google ja Firefox lasevad lähiajal välja uued variandid brauseritest, kus ühes tabis olev veebileht ei oleks enam võimeline jälgima teises tabis töötava veebirakenduse tegevust,» ütles Tammet.

«Hetkel on kõige kindlam kasutada brausereid nii, et kriitilistes veebisaitides – pangad, veebimail, Facebook jne, ei tohiks paroolide sisestamise ajal hoida brauseris lahti teisi tabe teiste veebilehtedega,» nõustas professor. «Ja nagu alati, on kindlam olla väga ettevaatlik uute programmide installeerimisega, mis võivad hiljem taustal töötades meie paroole pealt kuulata.»