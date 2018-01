Pärnu haiglas kaevandas krüptoraha kaks töötajat, aga lahti lasti vaid üks

Eelmise aasta veebruaris sai avalikuks, et Pärnu haigla ruumides kaevandati krüptovaluutat. Tänaseks on selgunud, et tööandja ruume, elektrienergiat ning internetiühendust enda hüvanguks kasutasid ära kaks töötajat, kellest on tänaseks Pärnu haigla teenistusest lahkunud vaid üks.