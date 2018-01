Video: SpaceXi salastatud militaarlaadung võis minna kaduma

Kuulujutud hakkasid ringlema esmaspäeval, pärast seda kui Bloomberg ja The Wall Street Journal väitsid, et salajane luuresatelliit koodnimega Zuma võis kukkuda Maale tagasi ja atmosfääris ära põleda. Mis juhtus aga tegelikult, seda ei ole praegu võimalik teada, sest kogu missioon oli salastatud.

Ühe Bloombergi allika väitel ei eraldunud laadung Falcon 9 raketi küljest, kuid SpaceXi enda sõnul töötas rakett nii nagu pidi. Seda tõestab ka tõsiasi, et rakett maandus edukalt planeedile tagasi. Sellisel juhul jõudis satelliit aga õigele orbiidile, mis muudab kogu loo veelgi segasemaks.

Space-Track has cataloged the Zuma payload as USA 280, international designation 2018-001A. Catalog number 43098.

No orbit details given. No reentry date given, but for a secret payload it might not be. Implication is Space-Track thinks it completed at least one orbit