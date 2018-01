Video: LG koduroboti debüüt maailmamessil kukkus piinlikult läbi

Robot kannab nime Cloi ning ettevõte üritas demonstreerida, kuidas selle tehisintelligents suudab juhtida köögiseadmeid. Paraku ei suutnud see kuidagi reageerida ühelegi kolmest LG USA ükskuse marketingijuhi David Vander Waali antud häälkäsklusest ja sai hakkama vaid tulukeste vilgutamisega.

That awkward moment when LG brags about its wifi & AI powered appliances doing everything seamlessly but the robot didn't get the memo #CES2018