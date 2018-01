Galerii ja video: Toyota e-Palette on isesõitev ratastel pood, hotell ja kulleriteenus

Toyota plaanib võtta ideesõidukid kasutusele 2020. aasta Tokyo suveolümpiamängude ajal. Ettevõtte presidendi Akio Toyoda sõnul on e-Palette täiesti isesõitev, iseteenindav ja üleni elektrilise mootoriga. Kõik, mis minibussi mahub, võib Toyoda sõnul muuta isesõitvaks teenuseks.

«Kui minevikus tuli ise poodi minna, siis nüüd tuleb pood sinu juurde,» ütles Toyoda esitlusel. e-Palette väljatöötamisel võttis Toyota koostööpartneriteks Pizza Huti, Amazoni, Hiina sõidujagamisteenuse Didi ja Uberi, mis on üpris selge märk, milliste teenuste jaoks soovitakse bussi arendada.

Introducing the first Pizza Hut fully autonomous delivery concept vehicle. Excited for our future with @Toyota #CES2018 pic.twitter.com/YGNQUgijha