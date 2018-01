Filipiini tankistid tõmbavad jätkuvalt Eesti riiki tillist

Postimees kirjutas juba mullu novembris mitmest e-residendist, kes on määratud kokku mitmesaja Eesti ettevõtte juhatusse. Tegemist on tankisti uusima trendiga, kuna neid isikuid on Eesti võimudel veelgi raskem tabada kui kohalikke paadialuseid.

Tankistide kasutamist organiseerib end varem Filipiinidel varjanud kelm Alexander Urmas Vest, kes enne nimevahetust kandis nime Urmas Sääsk. Vähemalt ühelt Filipiini päritolu tankistilt Jann Leigh Javellana Lopelt võttis politsei- ja piirivalveamet e-residentsuse ära ja sellega loodi ka pretsedent. Samas selgub äriregistri andmeist, et teine toonaste lugude peategelane – Erza Jane Maranda Gasoc – on sattunud üha uute ja uute firmade ainujuhiks.

Detsembris on Gasoc võtnud juhtida sellised Eesti ettevõtted nagu SAPPHIRE TEC OÜ, SWOOPENA OÜ, WERMALOKK OÜ, STEELVAPS OÜ, KARMER ESTEK OÜ, REVALWOOD OÜ, BOKKWERO SOMS OÜ, VELMOSMET OÜ, LOOPRONS OÜ ja ATIFIX TRAVEL OÜ.

Samas on aktiveerunud veel üks Filipiini kodanikust tankist nimega Lilian Soriano Docot, kes on samuti mitmekümne Eesti probleemse ettevõtte ainus juhatuse liige. Värskeimad näited selle kohta: AB AUTOD OÜ, LUUMELK OÜ, GREENECO OÜ ja KATLASPETS OÜ.

Rahandusministeerium on välja töötanud maksukorralduse seaduse eelnõu, mille eesmärk on võimaldada maksuvõlgade sissenõudmist ka ettevõtete võlgade tekkimise tegelikelt vastutajatelt, mitte äriregistris märgitud juhatuse liikmetelt.