Lihtne vastus suurele segadusele: kes peab teed andma sellel Tallinna tuiksoone ristmikul

Põhjus segaduseks, signaalitamisteks ja äkkpidurduseks annab nimelt asjaolu, et sellel ristmikul pole jalakäijate teeületus mitte kuidagi tähistatud. Samas jääb just see ristmik tee peale kõigile, kes Vabaduse väljakult näiteks Solarise keskuse poole liiguvad.

Kuna Estonia puiestee on ristmikul ka lameda kurviga, siis pole üheselt tajutav ka see, et Kentmanni tänavale liikumine on sõidukite jaoks selgelt parempööre. Lisaks tuleb juhtidel enne ärapööret veenduda, et nad annaksid teed ühistranspordirajal liikuvatele sõidukitele.

Kokkuvõttes on pigem tavaks saanud, et jalakäijad annavad teed Kentmanni tänavale keeravatele autodele ja üritavad nende vahelt üle tee lipsata.

Muudatusi ei tule!

Küsisime ristimiku korrektse ületamise kohta selgitust ja kommentaari Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhatajalt Talvo Rüütelmaalt. Tema vastusest saame teada üheselt: eesõigus tänavaületuseks on jalakäijatel ning ülekäigukoht pole praegu ega tulevikus tähistatud, kuna see vähendaks jalakäijate tähelepanu: