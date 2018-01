Tärkas lootuskiir: maailma suurim kiibiviga saab paranduse paari päeva pärast

Inteli tegevjuht Brian Krzanich teatas nimelt Las Vegases toimuval tehnoloogiamessil CES, et juba mõne päeva jooksul saabuvad tarkvarauuendused nii Meltdowni kui Spectre’i nime kandva turvavea parandamiseks, teatab BBC.

Tema sõnul peaks see lahendama ligi 90 protsenti viimase viie aasta jooksul väljastatud protsessoritest ja teistest vigadest puudutatud toodetest.

Meltdown ja Spectre on selle poolest erilised turvavead, et on seotud tänapäeva arvutite põhikomponendi keskse protsessoriga (CPU) ning võimaldavad häkkeritel ligi pääseda arvutisse salvestatud infole.

Tegemist pole ühe tootja probleemiga, kuna puudutatud on ka tootjate ARM- ja AMD-kiibid.