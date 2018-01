Pista näpp kõrva ja räägi telefoniga ehk mida veidrat esitletakse messil CES 2018

Pista näpp kõrva ja räägi

Sgnl tuleb turule käekella sarnase vidinaga, mis võimaldab võtta vastu telefonikõnesid ilma telefoni taskust välja võtmata. Kellarihma meenutava aparaadi ja telefoni vahel saab luua juhtmevaba ühenduse.

CESil esitletav seade võimaldab võtta vastu telefonikõnesid, pistes endale näpu kõrva. | FOTO: Andres Einmann

Telefonikõne vastuvõtmiseks piisab, kui pista näpp kõrva. Postimees testis vidinat ja tõepoolest, näpp juhib heli piisavalt hästi, et telefonikõnest ka valju häälekõmina sees aru saada. Kellarihma sees on mikrofon, mis juhib rääkija kõne telefoni.

Tõlkemasin võimaldab omavahel rääkida keelt oskamata

Mymanu on välja töötanud automaatse tõlkemasina, millel on kõnetuvastussüsteem ja mis võimaldab inimestel aru saada 27 erinevast keelest. Aparaat ise meenutab juhtmevabu kõrvaklappe, mille saab seadistada mingist keelest aru saamiseks ja selle automaatseks tõlkimiseks mõnda muusse keelde. Põhimõtteliselt saavad seadme abil omavahel rääkida inimesed, kes teineteise keelest aru ei saa.

Karbis on kaks juhtmevaba kõrvaklappi meenutavat eset, mis tõlgivad jutu 27 keelde. | FOTO: Andres Einmann

Ettevõtte asutaja Danny Manu ütles Postimehele, et firma on välja töötanud omaenda automaatse tõlkesüsteemi ja ühegi teise ettevõtte, näiteks Google Translate’iga pole nad koostööd teinud. Tõlget eesti keelde Mymanu pragu veel ei paku. Manu oli valmis tõlkemasinat Postimehele demonstreerima, kuid katse ebaõnnestus, kuna messisaalis oli WiFi võrk üle koormatud.

Joo veini ilma pudelit avamata

Coravin astub messil üles seadeldisega, mis võimaldab valada pudelist välja veini, ilma, et selleks tuleks pudelit avada. Seade on abiks nendele, kes kavatsevad juua klaasi veini, kuid ei taha korraga tervet pudelit ära juua.

Seade võimaldab valada pudelist välja veini, ilma korki avamata. | FOTO: Andres Einmann

Seadeldise tööpõhimõte seisneb selles, et läbi veinikorgi sisestatakse pudelisse peenike toru, mille kaudu saab vajaliku koguse veini pudelist välja valada. Toru kaudu lastakse pudelisse argooni, mis aitab veinil läbi peenikese toru välja voolata. Pärast seadeldise eemaldamist on veinipudel endiselt hermeetiline ning pudelisuud allapoole keerates ei nõrgu sellest välja tilkagi. Pudelit võib pärast seda veel kuude kaupa hoida, kartmata, et selle kvaliteet halveneks.

Mängi arvutimängu jalgadega

3DRudder esitleb messil jalgadega juhitavat seadet, mis on praegu mõeldud eelkõige arvutimängurite seas, kuid firma esindaja sõnul käivad katsetused ka süsteemi kasutuselevõtuks teatud masinate juhtimisel. Seadme juhtimine meenutab veidi tasakaaluliikureid. Ehedama elamuse saavutamiseks käivad seadmega kaasas ka virtuaalsed prillid. Süsteemi testinud jaapani ajakirjanik muutis seadme testimisel väga emotsionaalseks.

Seade, mis võimaldab mängida arvutimängu jalgade abil. | FOTO: Andres Einmann

Kohvriks pakitav roller, mis sõidab üle 140 km/h

Ujet Vehicles esitleb CESil võimsa mootoriga elektrirollerit, mille saab pakkida kokku tavalise kohvri suuruseks. Ettevõtte kinnitusel on tegemist maailma võimsaima mootoriga rolleriga, mis suudab sõita kuni 90 miili tunnis ehk 144 km/h.

Kohvriks pakitav elektriroller sõidab üle 140 km/h. | FOTO: Andres Einmann

Firma esindaja ütles Postimehele, et kuna tegemist on rolleriga, siis vähemalt Ameerika Ühendriikides ei ole sellega sõitmiseks juhiluba tarvis, teiste riikide seadusandmise kohta ei osanud ta täpsemalt öelda. Rollerit saab laadida tavalisest seinakontaktist ning aku täis laadimiseks läheb aega kaks tundi. Sõiduulatuse kohta ütles ettevõtte esindaja, et «ühe laadimisega sõidab vabalt Los Angelesest Las Vegasesse».

Kõrgtehnoloogiline hipsteriõlleaparaat

Picobrew pakub käsitööõllede austajatele masinat, mis pruulib viis liitrit õlut vaid nupulevajutusega. Masinasse tuleb sisestada õlle koostisosad ja vajutada nuppu. Pruulimise protsess võtab aega kaks tundi, õlle käärimiseks läheb aega 7-10 päeva. Koos masinaga saab kaasa retseptiraamatu, milles on 160 õlleretsepti.