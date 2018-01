Volkswageni uus crossover T-Roc jõuab homme Eestisse

Linnamaasturite turg on Volkswageni brändijuhi Justas Nekrošiuse sõnul kasvav – eriti kompaktmudelite segmendis. Aastal 2017 moodustasid crossoverid kõigist müüdud uutest autodest Baltikumis tervelt 40 protsenti. Kompaktsete crossoverite, A0 segmendis oli see osakaal aga veel suurem – 53 protsenti, mis on 21 protsenti rohkem kui aasta varem.

Mis puutub T-Roc’i, siis viitab mudeli nimes «T» Volkswageni crossoverite DNA-le ning «Roc» tähistab Nekrošiuse sõnul «rokkivat segu linnamaasturi dominantsusest ja kompaktse luukpära erksusest».

Uus T-Roc on saadaval kolme bensiini- (TSI) ja kahe diiselmootoriga (TDI) kokku kolmes erinevas võimsusastmes: 85 kW, 110 kW ja 140 kW. Seejuures on 85 kW versioon saadaval esiveolise ja manuaalse käigukastiga ning 110 kW mudeleid saab valida nii esi- kui nelikveolisena (4MOTION) ja 7-käigulise DSG-käigukastiga. 140 kW mootorivalik on standardis varustatud aga nelikveo (4MOTION) ja 7-käigulise DSG-käigukastiga.

Tegu on esimese Volkswageni linnamaasturiga, mida saab tellida kahevärvilise viimistlusega, millel on visuaalselt kontrastne katuseosa. Samuti saab kontrastse värvitooni valida salongi sisepaneelidele, mis ühtiks istmete viimistlusega. T-Roc on saadaval ka kahes kõrgemas varustusastmes: Style ja Sport. Need võimaldavad uue mudeli viimistlust personaliseerida ja hõlmavad R-Line paketti.

Mudelit saab tellida Active Info Display näidikuplokiga ning kuni 8-tollise infolustisüsteemiga. Lisaks on T-Roc’i varustusevalikus spetsiaalselt mudeli interjöörile sobitatud 300-vatine ja 8-kanaline Beats audiosüsteem.

T-Roc on 4 234 mm pikk (252 mm lühem kui Tiguan) ja teljevahega 2 603 mm. Pakiruumi mahutavus on 445 liitrit, koos kokku klapitatud tagaistmetega aga tervelt 1 290 liitrit, mis on linnamaasturite klassi suurim.

Baltikumi turule saabuvad T-Roci mudelid toodetakse Setúbali tehases Portugalis. Uus T-Roc on olnud Eestis, Lätis ja Leedus eelmüügis alates 2017. aasta oktoobrist ning esimesed mudelid jõudsid siinsetesse müügisalongidesse 2018. aasta alguses. Eesti turul on T-Roci hinnaks 18 344 EUR.