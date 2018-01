Video: tobe põhjus sundis Las Vegase maailmamessi evakueerima

Täpsemalt kustusid tuled Las Vegase kongressikeskuse (LVCC) peahallis kell 11:20 kohaliku aja järgi. Selles asuvad muu hulgas selliste tehnoloogiahiidude nagu Samsung, LG ja Sony väljapanekud. Kulus kaks tundi, enne kui korraldajatel elektriühendus taastada õnnestus.

BBC teatel otsustati külastajad elektrikatkestuse ajaks messikeskusest evakueerida. Neil ei lubatud siseneda ka põhjahalli, kus asusid muu hulgas Toyota, Nissani ja Fordi stendid.

Külastajate frustratsioon sotsiaalmeedias oli muidugi reljeefne:

Unbelievably, the power has failed in the central hall for #CES2018 All the attendees are being asked to go out into the hallway. @CES pic.twitter.com/fD4VebRTmr