Video: eksperimentaalne kaubadroon suudab korraga kanda üle 200 kilo

Tegu on esimese suurema sammuga lennundushiiglase plaanis arendada välja autonoomsed ja vertikaalselt õhku tõusvad transpordiplatvormid, mida saaks tulevikus kasutada nii kaubanduses kui sõjanduses. Ettevõtte sõnul kulus eksperimentaalse drooni disainimiseks ja ehitamiseks aega ainult kolm kuud.

Elektrimootoriga droonil on kaheksa rootorit ja see on 4,57 meetrit pikk, 5,49 meetrit lai ning 1,22 meetrit kõrge. Boeing ei täpsustanud drooni akude võimsust ega pakkunud andmeid katsetuslennu pikkuse kohta.

Boeing omandas paar kuud tagasi aeronautika uuringutega tegeleva firma Aurora Flight Sciences, mis teeb muuhulgas koostööd Uberiga, et arendada välja lendavad taksod. Teisisõnu: autonoomsed, vertikaalselt õhku tõusvad ja raskusi kandvad. Tegu on hea näitega sellest, mida Boeing näeb lennunduse tulevikuna.

Loomulikult on sellistest transpordi droonidest huvitatud ka USA sõjavägi, kes tahab tulevikus toimetada üle lahinguväljade varustust ilma pilootide elusid ohtu seadmata. Seda eriti siis, kui laadung pole kuigi suur.