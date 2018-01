Eestlane CESil: muusika kiirust muutval startupil läheb väga hästi

Kollo jõudis Las Vegasesse pühapäeva õhtul ja alates sellest on tal olnud kõik päevad tihedalt täis kohtumisi koostööpartnerite ja potentsiaalsete tulevaste koostööpartneritega.

Kollo sõnul tähendab adaptiivne muusika seda, et muusika tempot on võimalik muuta, ilma et kvaliteet sellest kannataks. Praegu on meie startup suuteline muutma muusika kiirust vahemikus 60-240 lööki minutis. Ettevõtte esimene kasutajale suunatud teenus on jooksuäpp nimega Weavrun. Äpp muudab muusika kiirust vastavalt sellele, mitu sammu teeb kasutaja minutis. Kui inimene jookseb, siis äpp sünkroniseerib muusika vastavalt jooksu kiirusele.

«Weav Music tegelikult ise CESil oma alaga väljas ei olnud, kuid messil on palju koostööpartnereid, kes kutsusid meid siia. Siin on palju inimesi, kes ei asu ise New Yorgis ja kellega oleks muidu raske kokku saada. CES on toonud kokku palju inimesi USAst ja Euroopast ning kohtumistest puudust küll ei ole olnud,» rääkis Kollo.

Eestlanna sattus Weav Musicusse tööle paar aastat tagasi, kui firma tegutses veel Londonis ning koosnes kolmest inimesest. «Koostöö sujus algusest peale väga hästi. Vahepealse aja jooksul kolisime New Yorki Brooklynisse ning minust on saanud firma tootejuht,» ütles Kollo, kes on õppinud mitmes ülikoolis innovatsioonijuhtimist.

Jooksuäpiga välja tulnud Weav Music otsib praegu uusi partnereid, kellega koostööd teha. Kollo näeb ühe võimalusena oma toote kasutuselevõtmist jõusaalitehnikas, samas on messil olnud kohtumisi väga erinevate firmadega, näiteks mängutootjatega.