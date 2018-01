Pildid: nutikas enesekaitserelv telefonis, Eestis paraku keelatud

Firma toodab elektrošokirelvaga varustatud telefoniümbriseid erinevas suuruses ning need sobivad kõigile enimlevinud telefonidele. Taser saab voolu mobiiltelefonilt.

Relv nimega Volt Case on kergesti käsitsetav, kuid iseendale kogemata särtsu andmine on muudetud ebatõenäoliseks, kuna taseril on olemas nii-öelda kaitseriiv, mis tuleb relva aktiveerimiseks avada.

Eestis taolised enesekaitsevahendid siiski müügile ei tule, kuna seaduste järgi on elektrišokirelvad tsiviilkäibes keelatud.