Zuckerbergi korraldus käivitas Facebooki reljeefse uuenduse

«Üks meie suur fookusvaldkond aastal 2018 on kindlustada, et meie Facebookis veedetud aeg on hästi veedetud aeg,» kirjutas Zuckerberg oma seinal ja märkis, et parim viis selle saavutamiseks on sõprade ja perekonna seadmine suhtluses esikohale.

Zuckerbergi sõnul näitavad uuringud samas seda, et ettevõtete, kaubamärkide ja meedia postitatud avalikud sissekanded kipuvad pigem inimesi viima eemale omavahelise suhtlemise hetkedest. Samas on videote ja avalike postituste hulk Facebookis viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud, ületanud inimeste sõprade ja lähedaste sissekannete arvu ning viinud seega keskkonna tasakaalust välja.

Lühidalt: reklaamkanded kaovad ajajoonelt

«Uuringud näitavad, et kui me kasutame sotsiaalmeediat teiste suhtlemiseks inimestega, kellest hoolime, võib see olla hea meie enesetundele. Teisalt ei pruugi nii hea olla passiivselt artiklite ja videote vaatamine,» kirjutas Facebooki juht.

«Lähtudes sellest teeme me Facebookis ülesehituses olulise muudatuse. Ma muudan tootemeeskondadele antud ülesannet keskenduda asjakohase sisu pakkumise asemel sotsiaalsete suhete loomisele,» jätkas Zuckerberg. «Esimene nähtav muudatus tekib seoses ajajoonega, kus te hakkate rohkem nägema kandeid sõpradelt, perekonnalt ja rühmadelt.»

Selle tulemusel väheneb Facebooki ajajoontel oluliselt äride, brändide ja meedia postitatud sisu hulk.

Facebooki negatiivne mõju kogu meie põlvkonnale tõusis eriti teravalt päevakorrale kuu aja eest, kui endine Facebooki asepresident Chamath Palihapitiya väljendas kahetsust Facebooki loomisele kaasaaitamises. Samuti lisas ta, et ei luba oma lastel seda keskkonda kasutada.

«Virtuaalne suhtlus käib südamete, like'ide ja püstiste pöialde kaudu. Ei räägita tähtsatest asjadest, ei tehta koostööd, levib vaid valeinformatsioon. See ei ole ainult Ameerika probleem – see on üleilmne probleem,» sõnas Chamath Palihapitiya.